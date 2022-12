Bastia : cuncertu di capudannu le 7 janvier au théâtre

U concertu di capudannu*, en partenariat avec la ville de Bastia, aura pour vedettes la soprano Loretta Venditi, la mezzo-soprano Gabriella Aleo, le ténor Cristiano Amici et le baryton Eugène Villanueva. L’orchestre dirigé par le chef Alessandro Bombonati sera composé de musiciens de Milanais, Génois et Corses pour des oeuvres de Verdi, Bizet, Puccini, Delibes...



Les solistes

Loretta Venditi Soprano

Née à Rome, Loretta Venditti s’intéresse dès son plus jeune âge au chant et à la musique et en 2010, pendant ses études universitaires, elle s’initie au chant lyrique avec le ténor Roberto di Bagno. En 2016, elle suit les cours de chant au Conservatoire de Musique Sainte Cécile de Rome, avec Cinzia Alessandroni et Ida Iannuzzi. Elle participe par la suite avec la classe d’art lyrique à plusieurs expériences notamment dans l’opéra « l’Elixir d’amour » de Donizetti. En juillet 2018, elle chante dans le cadre de « Liricantando » et en 2021, lors du Festival « Rieti Riparte ». Depuis novembre 2022, elle poursuit ses études de chant lyrique auprès du Conservatoire de Musique Sainte Cécile de Rome, dans la classe dirigée par le ténor Alessandro Luciano.



Gabriella Aleo - Mezzosoprano

Elle obtient le 1er prix en chant lyrique au Conservatoire de Musique Sainte Cécile de Rome et travaille successivement avec les plus grands maîtres dont Antonietta Stella. Elle suit actuellement des cours de perfectionnement dans la classe du ténor Alessandro Luciano. Elle chante à Catanzaro, Tarante et dans de nombreuses villes d’Italie. Elle interprète Amneris dans « Aïda » de Giuseppe Verdi, Lola dans « Cavalleria Rusticana » de Pietro Mascagni. Et poursuit sa carrière de soliste sous la direction d’une pléiade de chefs prestigieux.



Cristiano Amici - Ténor

Né à Rome, il fait ses études au Conservatoire Alfredo Casella de l’Aquila et se perfectionne aujourd’hui avec le ténor Alessandro Luciano. Il débute dans l’opéra de Primo Riccitelli « Maria del Monte » et entame une intense collaboration avec « I Solisti Aquilani » qui l’amène à se produire dans diverses tournées en Italie et à l’étranger. Il tient le rôle d’Edgard dans « Lucia di Lammermoor » de Donizetti puis Nemorino dans « l’Elixir d’amour » et Tebaldo dans « I Capuleti e i Montecchi » de Vincenzo Bellini.

En travaillant sa voix, il découvre les répertoires verdien et puccinien. Il chante dans « Simon Boccanegra » de Giuseppe Verdi et lors du festival de Torra del Lago. Il tient le rôle du duc de Mantoue dans « Rigoletto ».



Eugène Villanueva - Baryton

Né à San Francisco, il débute dans « Madame Butterfly » avant de s’attaquer aux rôles de Figaro dans le « Barbier de Séville », Ping dans « Turandot » puis Danilo dans « la Veuve Joyeuse ». Il chante Albert dans « Werther » en Suisse, le Comte Almavia dans « Les Noces de Figaro » et le Prince Eleckij dans « la Dame de Pique ». Il chante à Bologne, à Aix en Provence, au festival de Torra del Lago. Il tient le rôle d’Escamillo dans « Carmen » et celui de Ford dans « Falstaff » puis chante dans le Requiem de Leoncavallo en Suisse. En 2017-2018, il prend le rôle du Marquis de Posa dans « Don Carlo » de Verdi. Il a chanté avec les plus grands orchestres et se perfectionne aujourd’hui avec le ténor Alessandro Luciano.



Le programme de ce samedi 7 janvier 2023 à 20h30

G. Verdi : Ouverture (Luisa Miller)

G. Bizet : L’air du toréador (Carmen)

G. Verdi : Stride la vampa (Il Trovatore)

G. Verdi : Ah ! la paterna mano (Macbeth)

G. Verdi : Tacea la notte placida (Il Trovatore)

G. Verdi : Le minacce i fieri accenti (La forza del destino)

P. Mascagni : Intermezzo (Cavalleria rusticana)

G. Puccini : Mi chiamano Mimi (La Bohème)

V. Bellini : Ah ! per sempre io ti perdei (I Puritani)

G. Bizet : Habanera (Carmen)

G. Puccini : Nessun dorma (Turandot)

L. Delibes : Duo de fleurs (Lakmé)

G. Verdi : Libiamo nei lieti calici (La Traviata)



*20 euros à l'orchestre et de 15 euros aux balcons. Réservations à partir du 4 janvier au théâtre de Bastia : 04.95.34.98.00