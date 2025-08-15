CorseNetInfos
Bastia : circulation paralysée le jour de la Santa Maria


C.-V. M le Vendredi 15 Août 2025 à 15:08

Vers 14 h 30, en plein cœur du boulevard Gaudin où le thermomètre dépassait les 33 °C, la circulation bastiaise s’est retrouvée quasiment à l’arrêt ce vendredi, jour de la Santa Maria.



Panne et tractage sur Gaudin… (O.B.-C)
À l’origine du blocage : une succession d’incidents, d’abord provoqués par des touristes qui tentaient de se dépanner mutuellement sur le boulevard Auguste-Gaudin, puis aggravés par un accident dans le tunnel.


Conséquence : un embouteillage monstre s’est formé, s’étendant de Gaudin jusqu’au secteur du Monoprix à Lupinu. Dès lors, sauf pour de microavancées, il ne s'est  plus rien passé ou presque, forçant les automobilistes à patienter de longues minutes, parfois moteur coupé, sous une chaleur accablante.


En pleine alerte orange canicule, de nombreux Bastiais et visiteurs ont passé une partie de leur après-midi coincés dans leur voiture, transformant cette Santa Maria en un souvenir aussi marquant que… étouffant.




