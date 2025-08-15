Bastia : circulation paralysée le jour de la Santa Maria

À l’origine du blocage : une succession d’incidents, d’abord provoqués par des touristes qui tentaient de se dépanner mutuellement sur le boulevard Auguste-Gaudin, puis aggravés par un accident dans le tunnel.





Conséquence : un embouteillage monstre s’est formé, s’étendant de Gaudin jusqu’au secteur du Monoprix à Lupinu. Dès lors, sauf pour de microavancées, il ne s'est plus rien passé ou presque, forçant les automobilistes à patienter de longues minutes, parfois moteur coupé, sous une chaleur accablante.





En pleine alerte orange canicule, de nombreux Bastiais et visiteurs ont passé une partie de leur après-midi coincés dans leur voiture, transformant cette Santa Maria en un souvenir aussi marquant que… étouffant.