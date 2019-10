Bastia : carte blanche à la "Galerie noir & blanc" au Festival Arte Mare

Pierre Barat, le commissaire de cette exposition, a été reçu en 1953 au concours de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris, aux Arts Décoratifs de Paris. En 1955, il a obtenu le Prix du Musée d’Art Moderne de Paris et en 1959, le Prix de l’Institut de France. Il a exposé ses œuvres dans le monde entier : Beaubourg Georges Pompidou, Dublin, Tukson…

Au détour des deux salles du théâtre on croise Mata Hari, l’homme au pistolet d’or, des textes codés, des visages dissimulés….

Il s'agit d'œuvres signées par Adel Akremy, Anghjulu-Maria Costa, André Casabianca, Andria, Ariane Jurquet, Beatrice Casanova, Bernard Filippi, Camille Guérin, Catali, Chantal Pantanacce, Didier Tolla, Francois Husson, Frederic Damm, Gabriel Diana, Gérard Semidei, Janine Azara, Jean-Claude Pusceddu, Jean-Luc Braccini, Jeannine Battesti, Jean-Paul Veison Marcelli, Joanna Michalska, Julie Pontaut, Letidor, Marc-Antoine Paccosi, Marc Leonetti, Marie de Guise, Mario Sabaty, Marie-Françoise Ingels, Michel Houdayer et Santa Simonpietri, Michel Meylemans, Patricia Caselles, Pierre-François Orenga de Gaffori, Philippe Nicolai, Pierre-André Agostini, Pierre Barat, Regis Parriaux, Robert Forns, Rosane de Andrade, Saveriu Luciani, Solange Galazzo, Stephane Castelli, Stephanie Paoli, Sylvie Bracconi, Volkmar Ernst, Yam Myan, Zanni et Zelda Colonna.

Entrée libre.