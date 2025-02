Bastia : à quoi pourrait ressembler le pavillon des Nobles Douze après sa restauration ?

Un projet de restauration et de valorisation de la façade de la maison des Nobles douze, à Bastia, a donné lieu à une opération de diagnostic. Cet édifice prend place plus précisément au niveau de la place du Donjon, contre les remparts de la citadelle, proche de l’entrée du palais des Gouverneurs



Le projet présenté par le Service du patrimoine de la Ville de Bastia s’appuyait sur l’étude documentaire menée par A. Marie-Graziani et les plans et dessin conservés aux Archives de Gênes réalisés par Giuseppe Piantanida.

Les investigations menées sur la façade ont répondu en grande partie à la question : Le projet initial avait-il été réalisé entièrement ?







Les plans conservés aux Archives de Gênes ainsi que la correspondance sur les travaux trouvent écho sur le terrain. En effet, les espaces intérieurs sont similaires à ceux visibles sur les plans du projet et n’ont donc que peu évolué, hormis la reprise de l’angle sud du bâtiment.

La présence d’un balcon comme dessiné sur le plan de Piantanida est aussi confirmée . La reprise des baies du second étage, les trous d’encastrement et le réglage d’assise plaident pour l’existence de ces aménagements aujourd’hui disparus.





Dessin de la façade par Giuseppe Piantanida



En ce qui concerne le projet ornemental, celui-ci a bien été réalisé. Cependant, le projet dessiné par Piantanida n’est pas celui retrouvé en fouille.

Pour autant, ce décor peint couvrait bien une très grande partie de la façade (et probablement toute la façade), comme l’ont montré les différents sondages muraux.

Le projet prévoyait à l’origine des pilastres à bossage qui rythmaient verticalement la façade. Les encadrements de fenêtre étaient eux aussi pourvus d’un décor qui devait souligner leur présence..







Décor peint retrouvé sous l’enduit actuel



Clichés : P. Ferreira (Inrap).



Enfin, en partie sommitale, devait apparaître un décor peint monumental représentant les armes de Gênes soutenues par deux griffons.

Ce dernier élément, imposant et important, n’a malheureusement pas laissé de traces. La reprise de la toiture a fait disparaître ce décor supposé ou proposé.



Le décor retrouvé est attribué à Domenico Baino. Il a pu s’inspirer du plan de Piantanida pour réaliser la partie centrale et emblématique du projet. Bien que l’étude archéologique n’ait pas perçu de traces de cette partie du décor, tous les autres éléments retrouvés lors de cette opération nous laissent à penser qu’une pièce maîtresse aurait été réalisée. De plus, la fonction même du bâtiment et sa position centrale devaient être un moyen d’asseoir « physiquement » la souveraineté de Gênes en Corse. La réalisation du blason des armes de Gênes en est l’outil qui fut certainement réalisé sur l’acrotère du pavillon des Nobles douze à la citadelle de Bastia.