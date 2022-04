Bastia : à l'église Notre Dame de Lourdes, le dimanche des Rameaux rassemble des centaines de fidèles

« A l’heure de la connaissance accessible à tous et gratuitement, il y a de quoi être surpris de voir encore des chrétiens croire que tremper un rameau de palmier ou d’Olivier dans de l’eau bénite rend sacré cette plante et protège des maux de la vie » déclare le Padre. « Oui, ce rameau porte bonheur quand on assiste à la totalité de cette messe qui nous rappelle que le Roi des rois donne sa vie pour nous rendre heureux. Ce bonheur inestimable est celui d’un amour sans faille de Dieu pour nous qui sommes bien fragiles. La célébration des Rameaux ne doit pas se limiter à venir récupérer une palme, la faire bénir et repartir la déposer à sa maison. Le dimanche des Rameaux est celui de la Passion du Seigneur. Il annonce l’entrée dans la semaine Sainte. Ces rameaux bénis ne sont pas des porte-bonheurs qu’on ramène chez soi, ils invitent à suivre le Christ, qui a donné sa vie pour nous, jusqu’au bout, jusqu’à la Pâque. Vous qui êtes ici dans la Maison du Seigneur, ne partez pas au milieu de la cérémonie, juste après avoir fait bénir votre brin de palmier. Vous manqueriez l’essentiel. Le Christ doit rester au cœur de notre vie. Ne soyons pas de ces foules légères qui l’acclament aujourd’hui comme Roi et ne le calcule plus après ! Soyons de ce peuple sauvé par le Christ et portons fièrement ces palmes comme le signe de cet amour à ceux qui ne le connaissent pas. Quand certains affirment avec force être croyant non pratiquant, non, non, cela n’existe pas ! Regardez-moi, me croiriez-vous si je vous disais que j’étais athlète non pratiquant ? En cette période difficile à tous points de vue, on doit vivre une semaine sainte encore plus profonde. On pense à nos frères d’Orient qui n’ont pas la possibilité de célébrer cette fête, à ceux qui sont victimes de la guerre ».