Bastia : Une réunion pour tout comprendre du projet “Territoire zéro chômeur de longue durée”

Vendredi 20 septembre de 9 heures à 17 heures , une réunion est organisée dans à la salle polyvalente de Lupinu à destination des personnes durablement privées d’emploi (depuis 1 an et résident sur le territoire ouest depuis six mois).



À cette occasion allez découvrir ce projet, des spécialistes seront présents pour illustrer le projet et ainsi permettre de favoriser les échanges avec le public pour une meilleure compréhension.







L’ expérimentation « Territoire zéro chômeur longue durée » entre dans le cadre d’une première loi d’expérimentation territoriale du 29 février 2016 visant à résorber le chômage de longue durée. Cette loi a été votée à l’unanimité par l’ensemble des groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale comme au Sénat. Elle offre un cadre juridique et un financement permettant de commencer à mettre en œuvre une démarche initiée par ATD Quart Monde et aujourd’hui soutenue par Emmaüs, le Secours Catholique, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Pacte Civique.







L’association « Territoires Zéro Chômeur de longue durée » (TZCLD) a ainsi été créée le 7 octobre 2016 pour démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire.







La ville de Bastia s’est portée candidate à Cette démarche moderne et volontariste : La réinsertion par l’emploi des personnes qui en sont resté trop longtemps éloignées s’inscrit en pleine cohérence avec le schéma directeur de l’action sociale de la ville de Bastia qui vise à passer de l’assistanat à l’accompagnement dans la prise en charge de la précarité des familles et des individus.