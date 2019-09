Bastia : Une rentrée cinématographique sous le signe de la comédie !

«Hector and the Search for Happiness» de Peter Chelsom (Grande-Bretagne)

«Tres bodas de más » de Javier Ruiz Caldera (Espagne)

«Metti la nonna in freezer » de Giancarlo Fontana et Giuseppe Stasi (Italie)

« Emma Peeters » de Nicole Palo (Belgique)

« Welcome to Norway» de Rune Denstad Langlo (Norvège)

«Toivon tuolla puolen» de Aki Kaurismäki (Finlande)

« Tout ce qu’il me reste de la révolution » de Judith Davis (France)

« Mænd & høns » de Anders Thomas Jensen (Danemark)

« Mancu morta » de Coco Orsoni

« Corsica taf » de Gérard Guerrieri

« Corsicaland » de Gérard Guerrieri

« Tutt’in casa cumuna » de Michè D’Onofrio

Cette manifestation nous est proposée par Lidia Morfino-Murati, présidente de l’association Studio Cinéma avec le concours du Festival du Cinéma Italien de Bastia et Studio Cinéma Action (ciné-club). A l’affiche 8 films, de 8 pays européens, en compétition (version originale sous-titrée en français) :En soirée d’ouverture, le mardi 17 septembre à 18h30 au cinéma le Studio, avec le concours du Ciné-club de Bastia (Studio Cinéma Action) : « Monty Python and the Holy Grail » de Terry Jones et Terry Gilliam (Grande-Bretagne).En soirée de clôture le dimanche 22 septembre à 19h au cinéma de Furiani, remise du prix du public et projection de 4 courts-métrages corses :CNI a rencontré organisateur et partenaire