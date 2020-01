Bastia : Une personne qui s'étouffait évacuée du 9e étage à Agliani

Il était près de 14 heures lorsque l'alerte a été donnée : une personne s'étouffait au 9 étage d'un appartement de la résidence Agliani au Sud de Bastia.

Aussitôt les secours se mobilisaient et la victime, en arrêt cardio-respiratoire, était réanimée.

Une course contre la montre s'engageait alors pour l'évacuer rapidement vers le centre hospitalier de Bastia.

Le Samu, un véhicule radio-médicalisée, une ambulance ainsi que la grande échelle du centre de secours de Bastia, se rendaient sur place pour conditionner puis pour extraire la victime du 9e étage.

Dix minutes plus tard, précédée par deux motards de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse, elle était évacuée par ambulance sur le centre hospitalier de Falconaja.

Plus d'infos à venir.