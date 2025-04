Bastia : Une moto percute une voiture de police. 4 blessés, dont 1 en urgence absolue

La rédaction le Mercredi 2 Avril 2025 à 05:49

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi vers 1 heure à la hauteur du rond-point de l'hôpital de Falconaja, au sud de Bastia. Pour des raisons qui restent à déterminer, une collision s'est produite entre une moto et un véhicule de la police nationale.

Selon les premiers éléments, le pilote de la moto, roulant sous l'emprise de l'alcool, aurait subi une très grave blessure au niveau des artères jugulaires au moment du choc. Relevé en urgence absolue, il a été pris en charge par les pompiers et le Samu de Bastia et admis au centre hospitalier tout proche.

Trois policiers qui se trouvaient sur le véhicule ont été également blessés dans la collision. En urgence relative, ils ont été également tous les trois hospitalisés.

Plus d'infos à venir.