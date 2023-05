Bastia : Une mesure d'urgence pour accélérer l'obtention des papiers d'identité

Les délais de délivrance des cartes d’identité et des passeports connaissent depuis quelques temps un allongement à cause d’un afflux important de demandes de renouvellement de titres d’identité, lié notamment à l’effet de rattrapage des demandes non effectuées durant la crise sanitaire. C’est dans ce contexte que la Ville de Bastia a décidé d'ouvrir des créneaux horaires supplémentaires dans le cadre d'un contrat "urgence titres". Ce dispositif temporaire vise à réduire les délais d’obtention d’une pièce d’identité. "Ce contratexplique la municipalité dans un communiqué.La participation de la Mairie de Bastia à ce plan d'urgence pourrait permettre à la Ville d'enregistrer 20% de demandes supplémentaires par rapport à celles recueillies de janvier à février 2023 (1 544 demandes pour ces seuls deux mois), et d'obtenir le label qualité "Mairie engagée".Pour rappel les pré-demandes de titres doivent être réalisées sur le site internet www.ants.gouv.fr et la prise de rendez-vous s'effectue par téléphone au 04.95.55.95.35. Afin de prendre connaissance des documents nécessaires à la constitution du dossier, les demandeurs sont invités à se rendre sur le site de la ville www.bastia.corsica rubrique État civil.