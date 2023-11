Bastia : Une journée pour tout savoir sur la copropriété

Dans le centre ancien de Bastia, 240 des 800 copropriétés recensées n'ont pas de syndic, affirme la municipalité. Ce travail de fourmi qu'elle a mené ces dernières années, voici l'heure de le présenter aux Bastiais, ce samedi après-midi. Par exemple, sans syndic, impossible d'entretenir un immeuble et ses parties communes. Sans syndic, les copropriétaires manquent aussi bien souvent d'un règlement de copropriété qui trancherait les litiges entre voisins. Et ça se sait peu, mais un règlement de copropriété a aussi le pouvoir d'interdire les Airbnb, à condition que la délibération soit votée à l'unanimité par les copropriétaires.



Pas une mince affaire, convient Emmanuelle De Gentili, 1re adjointe au maire en charge du logement à Bastia. Mais faire circuler l'information va dans le sens de sa politique de réduction du nombre de meublés de tourisme. Suite à une délibération votée en juin dernier, un propriétaire aura l'obligation de disposer d'un bien inscrit en résidence principale pour avoir le droit d'en mettre un deuxième sur le marché du locatif saisonnier. "On a des copropriétaires qui nous disent qu'ils en ont marre des gens en Airbnb qui viennent faire la fête dans leur immeuble. Mais nous, on ne peut rien faire, le règlement d'une copropriété relève du droit privé", rappelle l'élue bastiaise. D'où la possibilité qui est offerte aux copropriétaires anti-Airbnb de faire voter l'interdiction de ce type de pratique en assemblée générale, si l'intérêt général venait à primer, un jour dans la copro, sur les intérêts particuliers.



Trois ateliers dans l'après-midi



Le programme de ces Rencontres de la copropriété débutera à 13 h 30 par une séance plénière en présence d'élus. Il y sera notamment fait mention de la convention que la ville a nouée avec la chambre des notaires pour inciter les copropriétaires à de doter d'un règlement de copropriété. Suite à cette séance plénière, il sera ensuite possible de se rendre dans différents stands thématiques. On pourra y puiser des informations sur le fonctionnement d'une copropriété, les objectifs d'un règlement, la façon dont sont identifiés les propriétaires d'appartements, celle dont sont traités les impayés... Ensuite, les travaux : des organismes vont indiquer aux copropriétaires les démarchés à accomplir et les aides mobilisables pour réaliser des travaux de diverses natures, notamment en lien avec la rénovation énergétique. "Tout ce qu'on peut faire en amont, ce sont autant de petites choses qui peuvent éviter de grands travaux dégradant ou dépréciant des biens", souligne Emmanuelle De Gentili.



Un autre atelier place la copropriété sous le prisme de la vie de quartier et permettra d'aborder les problématiques du quotidien comme les conflits de voisinage, mais aussi les possibilités d'animations. Ces Rencontres se voient aussi comme "un lieu d’échanges pour aborder les questions liées au maintien à domicile, à l’adaptation des logements, à la lutte contre l’isolement et à la lutte contre la fracture numérique" détaille le communiqué de presse.



Enfin, trois ateliers sont prévus : "la copropriété et la succession", animé par la Chambre des notaires de 14 h à 14 h 30. Il sera suivi par des questions relatives aux risques de péril sur des bâtiments délabrés, auxquelles répondront les services juridiques et réhabilitation de la ville de Bastia, de 15 h 30 à 16 h 30. Le dernier atelier, de 16 h 30 à 17 h 30, détaillera les possibilités offertes aux copropriétaires qui souhaitent entreprendre des travaux dans leur immeuble. Le montant des aides mobilisables variera selon que l'on se trouve en centre-ville, dans un quartier périphérique ou bien le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH).



Ces Rencontres de la copropriété auront lieu ce samedi 18 novembre à partir de 13 h 30, à l'IRA de Bastia, situé quai des Martyrs de la Libération.