Bastia : Une journée pour découvrir le sport accessible à tous

- Alors qu’elle souffle sa première bougie, quel bilan Joël Raffalli, le président du Comité Territorial Sports Pour Tous, dresse-t-il de cette Maison Sport Santé ?

- La maison sport santé, projet porté par le Comité Territorial Sports Pour Tous, a réussi, malgré le contexte sanitaire, à se déployer territorialement sur la Haute-Corse. Pour être au plus près de ses bénéficiaires, elle a développé : un accueil permanent à Lucciana, et des permanences à raison d’une demi- journée par semaine à Bastia, Moriani, Ghisonaccia, Prunelli, Calenzana et L’Ile Rousse. Ces permanences sont animées par des enseignants en APA-S qui forment l'Équipe Technique Régionale. Depuis sa labellisation par le ministère des sports et celui de la santé, en Mars 2021, près de 140 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif. Elle a également développé son réseau de partenariat dans le domaine de la santé et celui des activités physiques, elle en compte aujourd’hui près d’une quinzaine.



- Vous avez créé en quelques sorte un véritable service public ?

- Oui. Nous avons fait de la Maison Sport-Santé cet outil adapté au territoire, qui va permettre de populariser l’activité physique hygiénique et de convaincre les sédentaires de faire un choix important pour leur espérance de vie. Nous avons développé pas à pas, depuis un an, un véritable service public, avec le souci d’agir au plus près des usagers et de nous intégrer dans les réseaux médicaux sociaux. La maison Sport-Santé est en train de gagner sa reconnaissance institutionnelle en Corse, suscitant un nombre croissant de partenariats. Enfin, elle a le désir de favoriser l’universalité du sport et elle s’attache à développer avec les principales ligues sportives une offre multisport qualifiée. En tant que président, je ne peux qu’être satisfait de ce premier bilan et en félicite les acteurs. A travers cette journée anniversaire du 30 avril, nous souhaitons amplifier les bienfaits de l’activité physique auprès de tous les publics, jeunes, adultes et seniors, et j’espère nombreux les curieux ce samedi sur la place St Nicolas, la meilleure vitrine semble-t-il pour cette ambition soutenue par la ville de Bastia.



Au programme de ce samedi 30 avril

Informations sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé.

Réalisation d’un bilan médico-sportif par des professionnels qualifiés.

Conseils et orientation personnalisés.

Découvertes de différentes pratiques physiques grâce à la présence de plusieurs ateliers.