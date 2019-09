Bastia : Une expo pour valoriser l’histoire des quartiers sud de Bastia

« L’enjeu de ce projet était de valoriser l’histoire des quartiers sud de Bastia et la mémoire vive de ses habitants par la création artistique » explique Marcel Fortini, le directeur du CMP.

L’exposition présente deux séries photographiques : tout d’abord, un reportage couleur sur le chantier du nouveau cheminement piéton qui traverse les « 3 cités » où se mêlent paysages urbains et portraits d’habitants du quartier, réalisés par Santa Azara lors d’un atelier de formation à la photographie numérique dirigé par Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au CMP.





La deuxième partie de l’exposition se compose de portraits de rue en noir et blanc argentique réalisés à la chambre photographique par Valérie Rouyer.

« Ces portraits font écho au travail de mémoire de Jérôme Camilly, parti à la rencontre d’habitants du quartier Aurore afin de recueillir leur parole » commente Valérie Rouyer. « Nous aurons d’ailleurs l’occasion de découvrir son texte bilingue intitulé « Aurore, les trois cités, Aurora, e trè cità » lors de sa publication et d’une séance de lecture en octobre prochain ».

CNI a rencontré les deux photographes lors du vernissage de l’expo, vendredi soir à l’Alb’Oru.