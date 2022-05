Bastia : "Una Volta in Creazione" restitue les projets d’éducation artistique menés en milieu scolaire

Le travail des élèves adultes de l’atelier d’Arts plastiques conduit par Cathy Esteban (travail en gravure).

Celui des enfants inscrits à l’atelier Bande Dessinée de Julien Véronneau sur des planches réalisées cette année.

A voir aussi le travail des enfants du centre de déficients auditifs visuels de Bastia (CDAV) suivant un atelier d’arts plastiques animé par Laetitia Memmi, un travail effectué autour des univers de plusieurs illustrateurs : Simone Rea, Gaëtan Doremus et Marie Mirgaine.





Les quatre classes jumelées à la programmation (Classe de CM2 de l’école François Amadei, classe de CM1 de l’école Charles Andrei, classe de CM1/ CM2 de l’école Modeste Venturi et classe de CM2 de l’école Toussaint Desanti de l’Annonciade et celles de CE2/ CM1/ CM2 de l’école de Borgo avec une bande dessinée d’aventure sous forme de leporello, à la manière des Quatre détours de Song jiang de Guillaume Trouillard et Alex Chauvel exposent encore leur travail.





On peut également apprécier la restitution du projet La BD allemande s’invite en Corse qui a réuni Sebastian Lörscher et douze lycéens germanistes du lycée Giocante de Casabianca autour d’un projet de création. À partir d’objets typiquement allemands et parfaitement incongrus, les élèves ont imaginé une histoire développée sur deux planches de bande dessinée. Cette création originale a également été restituée sous la forme d’un ouvrage qui a été distribué aux élèves en ce jour de vernissage.

Au rez-de-chaussée du Centre sont exposées les réalisations des ateliers destinés aux enfants comme aux adultes, ainsi que les ateliers et projets réalisés dans le cadre de partenariats avec l’Éducation nationale.Que peut-on y trouver ?