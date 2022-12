Bastia : Un très joyeux marché de Noël dans les Quartiers Sud

« Cette journée d’animation était tournée vers les quartiers sud où nous sommes installés » soulignait Jean-Claude Morison, le directeur du Centre. On avait convié cette année de nombreux artisans et producteurs locaux et les différents ateliers du centre ont proposé eux aussi des objets divers et des animations »



Au programme donc stands de dégustation et vente, animations pour les enfants avec jeux anciens, maquillage, sculpture de ballons, tournoi d’échecs, présentation d’instruments anciens par José Ersa et cours de guitare avec Antoine Marielli. La manifestation s’est clôturée par un spuntinu, offert, avec Canti Corsi et démonstration de Quadrillu et théâtre d’improvisation.