Bastia : Un tournage Netflix va perturber la circulation en centre-ville

Le 7e art qui s'invité à Bastia centre-ville. Plusieurs scène du film La Grande Odalisque de Mélanie Laurent, avec Adèle Exarchopoulos et Isabelle Adjan produit par la Gaumont Production pour le compte de Netflix, vont être tournées en centre ville entre ce samedi 24 et jeudi 29 septembre.



Cette grosse production nécessitant d’importants moyens techniques, la circulation et le stationnement seront perturbés dans plusieurs secteurs