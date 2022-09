Bastia : Un sacré plateau pour la 6ème édition des rencontres littéraires Libri Mondi

Dans les Jardins suspendus du Musée de Bastia (Entrée libre et gratuite)



Vendredi 23 septembre à 18h

Leonardo Padura (Prix Princesse des Asturies des lettres 2015)

« Cet auteur cubain fait partie des grands noms de la littérature hispanique et mondiale » souligne Sébastien Bonifay. « C’est un auteur que l’on souhaitait faire venir depuis longtemps. Il vient spécialement pour nous de Cuba. Lauréat en 2015 du prestigieux prix Princesse des Asturies, le plus prestigieux prix littéraire de langue espagnole, il est depuis plusieurs années pressenti pour le prix Nobel de littérature. Paradoxalement il reste quasiment anonyme à Cuba et pourtant il a fait le choix d’y rester, et d’en dénoncer les faux-semblants. Ancien journaliste il s’est lancé dans l’écriture au début des années 1990 en créant le personnage de Mario Conde qu’il met en scène dans une dizaine de livres. Ses enquêtes criminelles habilement agencées sont pour lui la possibilité de contourner la censure et de lever le voile sur une société cubaine démystifiée.».

Son dernier ouvrage, « L’eau de toutes parts – Vivre et écrire à Cuba », paru en avril dernier aux éditions « Métaillié », est un recueil d’essais captivant sur les sujets chers à l’écrivain: amitié, exil, littérature, cinéma et écriture.



Samedi 24 septembre

15h : Etienne Kern (Prix Goncourt du premier roman 2022 pour « Les Envolés »)

« Ce livre est inspiré d’un fait réel » explique S. Bonifay. «Le 4 février 1912, un homme saute du 1er étage de la Tour Eiffel et s’écrase au sol, son costume parachute qu’il avait créé ne s’étant pas ouvert. Les actualités Pathé avaient à l’époque filmé le drame. Plus d’un siècle plus tard, ces images ont été vues des millions de fois, sur You tube ».



16h30 : Pascal Fiorotto

« Cet auteur, drôle et intelligent, est très connu pour ses pastiches et travaille d’ailleurs avec l’imitateur Laurent Gerra. Et le pastiche est un vrai exercice littéraire. Pascal Fioretto excelle pour souligner les tics, les travers, les clichés des auteurs qu’il pastiche » .



18h : Hervé Le Tellier (Prix Goncourt 2020 pour L’Anomalie)

«Son livre qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires est un roman aussi audacieux, poétique et addictif comme on les aime à Libri Mondi. Hervé Le Tellier est aussi président du groupe littéraire l’Oulipo ».



Dimanche 25 septembre

15h : Séverine Chevalier

« C’est un mystère pour nous qu’elle soit si peu connue mais c’est aussi notre rôle de faire connaitre ce genre d’écrivains» souligne Bénédicte Giusti-Savelli de l’association Libri Mondi «Si cette auteure discrète ne semble pas se reconnaître dans la qualification de « roman social » attribuée parfois à ses textes, difficile de récuser celle de « roman noir » de ses 4 livres parus entre 2011 et 2022, le dernier étant Jeannette et le Crocodile. Des romans noirs parce qu’elle évoque des existences meurtries et solitaires, dans des villes de province qui, même si elles ne suintent pas le lugubre, sont loin d’être idylliques. Les personnages de ses livres se démènent dans un monde violent, encaissant les hontes, ruminant les haines rageuses mais trouvant aussi quelques moments de répit dans la solidarité, l’amitié ou l’amour. Ainsi on trouve aussi de la poésie dans ses écritures ».





16h30 : Mahamat-Saleh Haroun

«Ancien ministre de la culture au Tchad, cinéaste franco-tchadien, prix du jury au festival de Cannes et à Venise, écrivain, Mahamat Saleh Haroun qui vit en France depuis 30 ans, a publié 2 livres » indique S. Bonifay. « L’un, Les Culs-reptiles est inspiré des Jeux Olympiques de Sydney. Lors de ces jeux un jeune équato-guinéen qui savait à peine nager et qui avait péniblement terminé son épreuve du 100 m, avait amusé mais aussi apitoyé le monde entier. Et dans son livre l’auteur a le désir de redonner toute sa dignité à ce sportif hors norme. Un roman aussi drôle que bouleversant. Une fable d’une cruelle lucidité ».





18h : Willy Vlautin

« Willy Vlautin est un écrivain et musicien américain qui nous vient du Nevada mais qui bouge beaucoup » nous apprend Patrick Vignoli, de l’équipe organisatrice. « Ça se ressent d’ailleurs dans ses romans où il raconte la société, le quotidien des laissés pour compte du rêve américain, des marginaux qui tentent de s’offrir une vie un peu moins rude notamment dans le monde du cheval et de la boxe. Mais parlant de ces mondes parfois violents, son écriture est pleine de délicatesse. Willy Vlautin est également musicien et chanteur et on retrouve d’ailleurs dans le texte de ses chansons des passages de ses livres. On savourera un concert de lui le dimanche soir. Un concert dans lequel, entre les chansons, il explique le lien entre celles-ci et ses livres »





19h15 : concert de Willy Vlautin