Bastia : Un nouveau local social à San Gaetano pour renforcer les services publics de proximité

Attendu depuis longtemps par les résidents, l'inauguration du nouveau local de la Logirem dans la résidence San Gaetanu a eu lieu le jeudi 14 septembre, en présence de Louis Pozzo Di Borgo, président de la communauté d’agglomération de Bastia, et de Pierre Savelli, maire de la ville. Cet appartement, gracieusement mis à disposition par Logirem et situé au rez-de-chaussée d'une résidence, servira dorénavant de bureau aux travailleurs sociaux de la Collectivité de Corse, ainsi qu'à d'autres organismes tels que la Mission locale et les associations Alpha et U Marinu.« Certains quartiers de la ville sont quelque peu excentrés, éloignés des services publics et des associations. explique Pierre Savelli - Cette distance géographique crée également une distance sociale, avec des résidents peu familiers des accompagnements auxquels ils ont droit ». La mairie s'engage ainsi à se rapprocher des citoyens pour leur permettre d'accéder plus facilement aux services publics. Les acteurs sociaux et associatifs présents dans cette structure offriront des informations et de l'accompagnement aux habitants du quartier dans les domaines du droit commun, des activités culturelles et sportives, à l'image de l'association Alpha, qui intervient dans les quartiers sud de Bastia depuis deux décennies. « Nous proposerons des ateliers d’accompagnement à la médiation numérique, d’accès au droit, et, en fonction des besoins des habitants, nous ferons émerger des projets artistiques, des ateliers à visées socio-éducatives, voire même des sorties », indique Danielle Mattei, responsable de l’association Alpha.L'installation de ce local répond à une demande des résidents pour améliorer leur cadre de vie, suite à une enquête publique réalisée par la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) en avril 2022. Entre-temps, ce projet social a été élaboré en collaboration avec les habitants pour mieux répondre à leurs attentes. « Nous n’avons pas voulu quelque chose de figé afin que les services soient adaptés et adaptable pour les habitants, précise Emmanuelle de Gentili, la vice-présidente de la CAB chargée de la politique de la ville. Nous savons que certaines demandes peuvent rester sans réponses durant des semaines voire des mois, donc nous essayerons de réduire les difficultés que rencontrent les habitants avec les associations et les acteurs sociaux qui nous feront remonter les attentes des citoyens plus rapidement ».Les habitants du quartier se réjouissent de l'ouverture de ce nouveau local, tant attendu. Agnes, résidente de San Gaetanu depuis 40 ans, se souvient : « Avant cela, pour résoudre nos problèmes, nous devions contacter le Logirem de Marseille, qui transférait nos demandes au responsable de Bastia pour qu'il intervienne. Nous nous sentions abandonnés ». Alain, locataire depuis une trentaine d'années, ajoute : « Nous avons maintenant "l'oreille de la mairie" à deux pas de chez nous. Cela nous permettra de faire remonter nos demandes à la mairie, comme la création d'un passage piéton ou de ralentisseurs à l'entrée du quartier pour protéger les enfants qui traversent la rue. Avec le soutien des associations, nous pourrons résoudre de nombreux problèmes du quartier ».Cette antenne locale vise précisément cet objectif, car San Gaetanu a été désigné comme un quartier de veille active, lui permettant de bénéficier d'une attention particulière de la politique de la ville, mais sans les ressources correspondantes. L'installation de cette structure marque une première étape pour Emmanuelle de Gentili, qui espère « inscrire prochainement San Gaetanu comme quartier prioritaire de la politique de la ville », afin de « résoudre les problèmes des résidents aussi efficacement que dans les autres quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Une antenne similaire devrait également voir le jour dans le quartier de Sant’Anto' dans les prochaines semaines.