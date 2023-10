Bastia : Un colloque international se penche sur "L'expérience italienne en Méditerranée pendant l'ère fasciste"

PROGRAMME





Auditorium du musée, entrée gratuite.

Vendredi 27 octobre

14h : INTRODUCTION GÉNÉRALE

PREMIÈRE SESSION : L’IMMIGRATION ITALIENNE EN MÉDITERRANÉE DANS LA PENSÉE ET LE DISCOURS FASCISTES

Présidente de séance : Stéfanie PREZIOSO (Université de Lausanne)

14h15 : Marie-Anne MATARD-BONUCCI (Université Paris 8 Saint-Denis), Fascisme et universalisme (première conférence)

15h : Sylvain GREGORI (Musée de Bastia), L’idea corsa, périodique irrédentiste et fasciste

15h25 : Marco CINI (Università di Pisa), « Emigrare il meno che sia possibile ». Note sull'emigrazione italiana nella stampa periodica fascista

15h50 : Deborah PACI (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Il Legionario et l’immigration italienne en Méditerranée

16h15 : Questions

16h45 : Pause

17h10 :Nicola LABANCA (Università di Siena), Il Mediterraneo in Azione coloniale, rivista ufficiale fascista degli anni Anni Trenta

17h35 : Questions et clôture de la première journée



Samedi 28 octobre

DEUXIÈME SESSION : « EVERYDAY FASCISM ». FASCISER L’ÉMIGRATION PAR LE BAS

Président de séance : Jean-Paul PELLEGRINETTI (Université Côte d’Azur)

9h : Stéfanie PREZIOSO (Université de Lausanne), À l'assaut de l'Italie à l’étranger : Everyday Fascism and Antifascism (deuxième conférence)

9h45 : Martino OPPIZZI (École française de Rome), Les écoles italiennes à l’étranger et la fascisation du quotidien : programmes et pratiques

10h10 : Clément LUY (École Normale Supérieure, Lyon), Le fascisme et la pratique cycliste des Italiens à l’étranger : l’exemple niçois

10h35 :François DUMASY (Institut d’études politiques, Aix-en-Provence), La Libye est-elle « all’estero » ? Convergences et différences entre italianisation et fascisation de la Libye sous la colonisation italienne

11h : Questions et pause

11h45 : Jérémy GUEDJ (Université Côte d’Azur), Les Italiens et le fascisme au Maroc

12h05 : Questions et pause

14h30 : Jean-Paul PELLEGRINETTI (Université Côte d’Azur), Le fascisme italien en Corse

14h55 : Anastasia KOUKOUNA (Université de Bourgogne), L’influence du fascisme au sein de la population d'origine italienne de Patras

15h20 : Questions et clôture du colloque