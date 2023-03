Bastia : Un chèque pour aider les victimes de violences

La rédaction le Vendredi 24 Mars 2023 à 13:35

Ce jeudi 23 mars, au stade Armand-Cesari de Furiani, a eu lieu la remise officielle d'un chèque au profit de CORSAVEM, une association d'aide aux victimes et de médiation pénale. Cette somme a été récoltée suite à une opération commune menée en en début du mois par le Tribunal judiciaire de Bastia, la brasserie Pietra, le groupe Petroni, les eaux de Zilia, le Rotary Club et le Sporting.

À l'occasion de la rencontre de foot de ligue 2 Bastia-Nîmes qui s'est tenue le 4 mars dernier, ces six acteurs locaux ont uni leurs forces pour soutenir l'association CORSAVEM et sa mission essentielle d'aide aux victimes de violence conjugale. Les bénéfices récoltés, 5 500 euros permettront à la structure de financer les programmes d'accompagnement et de protection des femmes victimes de violence domestique menés par l'association.