Bastia : Un beau succès pour la 4ème édition de Mangamania

Tout au long de cette journée organisée par Jessica Pinna et François-Xavier Leoncini, médiateurs culturels et animateurs du club manga de l’Alb’Oru, se sont succédés ateliers, expositions, dédicaces, vente de produits manga et vibrant hommage au maître mangaka et illustrateur Akira Toriyama, disparu le 1er mars dernier à l'âge de 68 ans.