Bastia : "Tous en jupe" au lycée du Fango pour la journée des droits des femmes

Pour laes élèves et des personnels de l’établissement ont symboliquement portés une jupe, une robe ou même un paréo sur un pantalon, ce 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, pour interpeler et permettre d’engager une discussion autour d’un vêtement qui se veut féminin en France."L’établissement étant bloqué par des manifestants en soutien à la famille d’Yvan Colonna, il a quand même été convenu avec eux que le combat pour l’égalité des sexes était aussi important : n’oublions pas que des femmes souffrent de ces inégalités et qu’une femme est morte encore ces jours-ci à Bastia sous les coups d’un homme. Il ne doit jamais y avoir de trêve en ce qui concerne les droits humains." indique Lesia Rogliano, l'enseignante à l'origine de cet événement qui se félicite que "la journée se soit donc déroulée comme prévu."Les professeurs d’art Béatrice Tozzi et Catherine Campocassi et leurs élèves ont réalisé des pochoirs à l’effigie de femmes emblématiques. Des collages de citations ont également été réalisés par des élèves à la manière des collages anti-féminicide dans la cour de l’établissement, le tout dans une démarche de Street Art.La journée s’est poursuivie par les interventions de l’association Zitelle in Zerga, des étudiants de l’Université de Corse (IUT département MMI) et de leur professeur Agnès Desideri. L’association Donne è Surelle était aussi représentée.Un film réalisé par les élèves d’une classe de première de l’établissement a également été projeté pour lutter contre le harcèlement sexiste et a remporté un beau succès.L’opération devrait se pérenniser et on espère qu’elle s’étendra à d’autres établissements.