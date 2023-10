Bastia : Toiles, linogravures, dessins… la nouvelle exposition à la Galerie Noir et Blanc

Dans la pièce du bas, l’envoutante Izabella Belcraz. On est là dans l’univers du noir et blanc, de l'art mêlé à la science. Diplômée de l’Université Pédagogique de Cracovie en Pologne, en linogravure et des Beaux-Arts de Rennes, Izabella Belcarz vit et travaille à l’Ile Rousse. Une ville à la couleur de ses cheveux.

Izabella a exposé en Balagne, sur le continent et bien sûr à Cracovie. Son travail est concentré sur le noir et blanc, inspiré le plus souvent par la science physique. L’artiste met en scène les particules, les vibrations, les relations, et l’horizon : « L’horizon représente une relation qui est la base de toute existence, de toute action. L’horizon renvoie à l’infiniment grand mais il est aussi la clé pour l’infiniment petit où se joue l’intime et l’ultime entre la particule et son observateur. » explique-t-elle. « Pour cette exposition, il y plusieurs sortes de créations dont des gravures, ma technique de prédilection, des linogravures figuratives et d’autres plus orientées vers les sciences physiques, la musique, tout ce qui est vibration. A travers mes œuvres j’aime que le visiteur exprime, voit sa propre histoire. Depuis mes débuts je suis attirée par le noir et blanc, c’est une idée fixe mais je ne m’explique pas pourquoi. Le contraste entre le noir et le blanc me fascine, l’équilibre entre les deux aussi parfois. Comment suis-je devenue artiste ? Nous sommes tous des artistes, il suffit de vouloir réveiller celui qui est en nous, dans un domaine ou un autre. Moi j’ai choisi ce domaine mais un pâtissier, un mécanicien sont aussi des artistes dans leur domaine. J’ai débuté au lycée et mon talent n’est pas inné. Le talent ça se réveille ».

Polonaise de naissance, Izabella Belcarz a adopté la Corse il y a plusieurs années :

« C’est l’amour qui m’a fait venir ici. La Corse, j’adore. La Corse c’est la paix, le temps s’ y déroule différemment et c’est peut-être ce que j’apprécie le plus ».

Une belle exposition qui une fois de plus dévoile, révèle, confirme, met en vitrine tous les talents de l’île déclinés en plusieurs arts : peintures, photos, dessins, sculptures, gravures. Cette galerie est un lieu incontournable dont la culture insulaire ne pourrait se passer.