Bastia : « Station Javel », un beau spectacle musical à l’Alb’Oru

Parmi celles-ci le nouveau spectacle de l’association C.A.S.T.A ( Centre des Arts du Spectacle de Techniques Antistress) : « Station Javel »*. Un spectacle musical écrit et mis en scène par Hélène Tabbah avec des textes de Prévert et des extraits du musée haut, musée bas de J.M Ribes, des chansons de Trenet, Dutronc, Gainsbourg et d’autres….

A la station Javel, une enfant au cœur trop gros et au cerveau trop développé croise des personnages chimériques ou réels sortis de ses lectures au cours des ses voyages en métro . Son imagination galope au fil des rails… Elle rencontre sur le quai des sages bourrés, philosophes de la vie, des chanteurs de métro, des fonctionnaires fous, les « naturophobes ».

Certains se livrent bataille, défenseurs du béton et du plastique, ennemis jurés des arbres et de la nature qui envahit les rails et la station , contre ceux qui la défendent avec passion. Les personnages imaginaires se confondent avec le réel. Dans le métro, plongée dans ses livres et ses rêveries l’enfant grandit de plus en plus attirée par la nature , suivant le chemin de Prévert. A 12 ans , à « la Station Javel »,elle a son premier rendez vous amoureux . De plus en plus aspirée par la nature, les yeux dans les pages , la tête dans les nuages, elle quitte Paris, et emporte avec elle un bout du métro de son enfance . Poussée par ses rêves, guidée par les poètes elle arrive enfin « sur le toit du monde »au cœur de la nature, au « pays des mille merveilles ». Un voyage poétique parsemé de chansons, de danses, de scène vidéos.



CNI a suivi une répétition





* Jeudi 28 novembre CC Alb’Oru 20h30

« Station Javel »

Ecrit et mis en scène par Hélène Tabbah

Avec

Fanny Berraho

Isabelle Smets

Nénou Costa

Luce Giocanti

Marlène Rosa

Philomena Vecchio

Héléne Tabbah