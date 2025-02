Bastia : Ramona Russu ouvre le Festival italien avec une exposition inspirée du cinéma

Le Festival italien de Bastia met à l'honneur le cinéma, mais cette année, la peinture s'invite aussi à l’écran avec l’exposition de Ramona Russu. Diplômée de l’Académie Royale de Bruxelles, l’artiste, reconnue pour son travail en Corse comme à l’international, présente Fragments, une série où elle dévoile les coulisses de sa création.



Ce choix fait écho à l’événement : « Tout comme un film ne se limite pas à sa version finale, une œuvre d’art passe par des étapes essentielles : esquisses, ajustements, hésitations… Cette exposition propose au spectateur d’entrer dans ce processus, de comprendre que la beauté naît aussi de l’inattendu », explique-t-elle.



L’artiste, qui a obtenu une quatrième place à la XIVe Biennale de Florence en 2023 avec son œuvre Présence, joue ici sur l’interaction entre l’ombre et la lumière. Son travail, mêlant monochromie et feuilles d’or 24 carats, invite à une réflexion sur l’imperfection et la profondeur d’une œuvre en construction.



Une immersion artistique à découvrir dans le hall du centre culturel l’Alb’Oru durant toute la durée du Festival.