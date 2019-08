Bastia : Paul Patriarche s’en est allé..

La politique avait gardé pour lui son sens originel, ainsi il mettait son énergie et son influence au service de l’intérêt général, et guidé par un sens aigu de l’amitié, au service des particuliers. Son sens du combat, son esprit résolument frondeur, ses positions tranchées, le firent participer à la lutte contre les boues rouges.





Se méfiant des chapelles de partis, il avait pour religion le culte de la famille, des amis, du partage et de la convivialité. Il avait la terre Corse chevillée au corps et a l’âme et parlait volontiers à l’oreille des chevaux.



Jusqu’au bout il aima faire la fête en tout seigneur, tout honneur. Il va rejoindre son fils Jean-Pierre trop tôt disparu.





Ses obsèques auront lieu le mercredi 14 à Bastia en l’église Saint Jean.

Sa dépouille sera déposée en l’église Saint Jean à partir de 9 heures.

Une messe sera célébrée à 10h 30 et l’inhumation suivra au cimetière de Bastia-Montesoro.





CNI présente l'expression de ses sincères condoléances à toutes les personnes affectées par la disparition de Paul Patriarche.