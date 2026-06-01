Bastia - Palmarès des 19es « Nuits Med » et de la quinzième édition « Med in scenario »

Cette dix-neuvième édition avait débuté en janvier au cinéma Le Régent à Bastia avec une avant-première du programme spécial Talents en Court du CNC, en partenariat avec la Collectivité de Corse. Elle s’était poursuivie en mars, à l’occasion de la Fête nationale du court métrage, avec des projections dédiées au jeune public, ainsi que des séances de fiction, toujours au cinéma Le Régent à Bastia. Le festival a ensuite fait étape à Cannes le 18 mai dernier avec France Télévisions, avant le lancement des compétitions, résidences et actions en direction du jeune public, du 1er au 5 juin entre Furiani et Bastia. La sélection se composait de 15 courts-métrages en compétition dans la catégorie « Premiers Film » et de 20 courts-métrages dans la section Méditerranéenne.





Cette sélection internationale a mis en lumière des œuvres issues notamment de France, de Catalogne, du Liban, de Grèce, Palestine, d’Égypte, du Maroc, Kazakhstan.

Le jury, présidé par Marie Abbenanti, réalisatrice et scénariste, était composé de

Isabelle Gibbal-Hardy (Cinéma le Grand Action à Paris), Dominique Landron (critique cinéma sur ICI RCFM), Marie Flora Sammarcelli (Festival du Film de Lama), Nicolas Colle (Journaliste cinéma), Angélique Cantara (Animatrice FX2D) et Ange Ramses (Vidéaste).





Le palmarès

Grand prix 1er film : « Fort comme un lion » de Nathan Villaneau (produit par O.H.N.K et Minuit Cinq)

Prix RCFM : « Caru Carrughju » de Geneviève Lodovici (dans le cadre des Ateliers Varan)

Prix Grand action : « Le bateleur » de Jennifer Fanjeaux (produit par Été caniculaire et 2.4.7 film)

Prix spécial du jury : « Soleil pâle » de Adrian Moyse Dullin et Jawahine Zentar (produit par Punchline cinéma)

Grand prix Nuits Med : « Les nocturnes » de Siham Bel (produit par Vents contraires)

« Les critères du jury ont surtout porté sur le ressenti, l’émotion » souligne Marie Abbenanti. « Le film de Siham Bel, Les nocturnes, a été un véritable coup de cœur pour tout le monde. C’est l’histoire d’une mère immigrée qui se tue au travail pour offrir à ses fils des vacances au ski dont ils rêvent pour Noël. On a longuement hésité avec un autre film, Soleil pâle de Adrian Moyse Dullin et Jawahine Zentar qui lui aussi est bouleversant puisque racontant l’histoire d’Abel,12 ans, qui sur une plage l’été, a honte du corps de son père atteint d’un cancer. Aussi lui a-t-on remis un prix spécial du jury. Tous les films parlent du social. C’est important et nécessaire. Mais dans la plupart ils sont nourris d’espoir. Il faut souligner l’aide très précieuse de la Collectivité de Corse pour cette manifestation, elle se montre vraiment à l’écoute »