Bastia : Les secrets de l’art sacré corse révélés par Michel-Edouard Nigaglioni

Les amateurs d’histoire et de patrimoine sont invités à une conférence exceptionnelle ce jeudi 13 février à 18h, à l’auditorium du Musée de Bastia. Organisée par l’association « Les amis du musée », cette rencontre sera animée par Michel-Edouard Nigaglioni, historien de l’art, qui présentera un fascinant ensemble d’objets précieux issus de Bonifacio, Bastia, Ajaccio et Calvi.



Loin d’un simple inventaire, l’intervention de l’historien plongera le public dans le contexte local et régional des pièces les plus significatives, tout en les inscrivant dans un cadre plus large, parfois même international. Comme le souligne Maurice Dolovici, président de l’association : « Notre conférencier apportera une perspective unique sur ces trésors, accompagnée d’anecdotes étonnantes et d’images inédites d’objets rares, souvent oubliés ».



À travers ces objets d’art sacré, Michel-Edouard Nigaglioni rappellera la passion méditerranéenne des Corses pour la religion, qui se traduit par des dons significatifs pour enrichir les églises et permettre une célébration somptueuse de la messe. Ce sera l’occasion de découvrir des trésors d’orfèvrerie, comme ceux présentés lors des dernières Journées Européennes du Patrimoine à Bonifacio, en septembre 2024. Des objets d’une beauté rare, qui révèlent une part de l’histoire religieuse et artistique de l’île.



Cette conférence évoquera non seulement la lumière dorée de l’orfèvrerie, l’éclat des pierres précieuses et la brillance de l’argent, mais aussi l’atmosphère mystique qui entoure ces objets dans les églises corses. M. Dolovici résume : « On se sent toujours privilégié lorsque l’on découvre, pour un instant, ces trésors dans le silence d’un temple, guidé par ceux qui en ont la garde ».



Un rendez-vous à ne pas manquer, ce jeudi 13 février à 18h à l’auditorium du Musée de Bastia. Entrée libre.