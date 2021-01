Bastia : Les reliques de Sainte Bernadette accueillies solennellement à Notre-Dame de Lourdes

Mardi 2 février :

Fête de la présentation de Jésus au temple (Chandeleur)

Bernadette à Nevers : la vie religieuse de Bernadette

R encontre diocésaine de la vie religieuse dans notre paroisse



Mercredi 3 février : Fête de Saint Blaise

Bernadette au chevet des malades

Célébration du Sacrement des malades

20h30 : Témoignage de Sœur Bernadette Moriau et son médecin



Jeudi 4 février : Dernière apparition à Lourdes

16 juillet 1858 : « Jamais je ne l’ai vue aussi belle »

20h30 : Diffusion du film ‘Bernadette’ dans la grande salle Nd de Lourdes



Vendredi 5 février : Miracle du Cierge

7 avril 1858 : Le message de Lourdes et la lumière de l’Evangile

20h30 : Veillée de prières pour les vocations avec le monde des jeunes

Procession aux flambeaux



Samedi 6 février : « Que soy era immaculada councepciou »

25 mars 1858 : La Dame révèle son nom à Bernadette

20h30 : Concert au profit de l’église



Dimanche 7 février : Le message aux prêtres et le sourire de la dame

1er et 3 mars 1858 : La ‘mission’ de Bernadette

20h30 : Adoration et louanges mariales (A confirmer)



Lundi 8 février : La source d’eau vive

25 février 1858 : Lourdes et l’eau

20h30 : Rencontre avec les catéchumènes et les jeunes couples (préparation au mariage)





Mercredi 10 février : La rencontre de la Dame et la jeune fille

11 février 1858 : Le rendez-vous de la foi Célébration avec les enfants du catéchisme de la ville de Bastia





Jeudi 11 février : Fête patronale de Notre Dame de Lourdes

Messes solennelles et célébrations habituelles

Procession des reliques de Sainte Bernadette dans le quartier