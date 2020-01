Bastia : Les marins STC de… Corsica Linea se mobilisent pour Alain Mosconi

«Lundi, le secrétaire général du STC a, de manière très surprenante, laissé entendre qu’Alain Mosconi portait une responsabilité dans la situation dans laquelle se trouvent les marins de La Méridionale » a expliqué Albert Cammarota, délégué STC des marins de Corsica Linea. «Cette communication vient après que notre section, ainsi que la personne d’Alain Mosconi, ont été diffamés par tags la semaine dernière sur le port de Marseille. On nous pointe du doigt comme si nous étions le problème alors que nous portons en nous les germes de la solution ».





Un discours tenu en présence d’une trentaine de militants devant le lycée maritime, un symbole pour le STC. «C’est un lieu où l’on forme des hommes et des femmes à la profession de marin, hommes et femmes que nous nous chargeons de faire naviguer au sein de la compagnie dans laquelle nous exerçons notre mandat syndical. Cela s’appelle la corsisation des emplois, nous en assumons la doctrine sur le fond et nous l’actons dans les faits sur la forme » précisait ainsi A. Cammarota qui est aussi longuement revenu sur le passé syndicaliste d’Alain Mosconi, présent mais très discret lors de ce rassemblement. « Alain a, au cours de toute sa vie, défendu l’intérêt des travailleurs, sans jamais trahir leur cause et sans jamais trahir la Corse. Il n’a jamais profité de sa position pour en tirer des avantages personnels, son intégrité n’est plus à démontrer, comme son engagement de patriote corse ».





Le leader syndicaliste a ainsi énuméré les acquis dus à A.Mosconi : transfert du siège social en Corse avec création de 30 emplois sédentaires à additionner aux 40 déjà existants, titularisation de 60 marins CDI, signatures de plus de 4000 contrats CCD à des jeunes résidents corses, ratification de la charte de la langue corse, augmentation des salaires …







Le STC des marins de la Corsca Linea en a profité pour rappeler sa position quant au conflit de la Méridionale. «Nous réaffirmons notre soutien aux marins de la Méridionale face au seul responsable de leur situation qui est leur actionnaire. La famille Lemor, papa et rejeton, doivent, dans leur confort parisien, avoir la banane et se frotter les mains de cette situation ubuesque » déclarait encore le syndicaliste qui déplorait avoir été écarté par les syndicalistes de la Méridionale. «Il faut savoir qu’à chaque fois que nous avons été sollicités par les représentants du STC de La Méridionale, et ce de manière officielle ou officieuse, nous avons naturellement accepté le dialogue. Nous avons toujours cherché à convaincre, alors qu’aujourd’hui certains s’entêtent à vouloir nous contraindre, soit par l’obligation de suivre comme des moutons de Panurge, soit, par la diffamation en nous faisant endosser le costume de traîtres à la cause. Notre seule cause, guidée par l’intérêt général, n’est autre que la maîtrise des transports par la Corse et pour la Corse, nous n’avons que faire des logiques privées ou corporatistes. Ce sont aux actionnaires des deux compagnies et à eux seuls de s’entendre et de déterminer la forme du partenariat qu’ils auront choisi» concluait Albert Cammarota.