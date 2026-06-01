Bastia - Le festival Corsica Party de retour du 25 au 27 juin

Le festival Corsica Party revient du 25 au 27 juin à Bastia. Présentée ce lundi lors d’une conférence de presse organisée à la mairie, cette nouvelle édition proposera trois jours d’animations autour de la valorisation du territoire. Organisé avec le soutien de la ville, l’événement entend être « un des moments importants pour lancer la saison estivale », selon Didier Grassi, adjoint au maire. Le festival s’ouvrira jeudi 25 juin au cinéma Le Régent pour la projection du film U Nome di a Rosa, l’adaptation en langue corse par l’association Fiura Mossa du film de Jean-Jacques Annaud. « On avait pour habitude de diffuser des films plutôt pour le jeune public, mais il en faut pour tout le monde. C’est pour ça qu'on a choisi le film Le Nom de la Rose, pour montrer qu'avec la langue corse, on peut parler de tout », explique Sylvain Giannecchini, président de l’association.





Le lendemain, en partenariat avec Chérie FM Corse, le concert Voce di a Corsica se tiendra sur la place Saint-Nicolas, notamment avec la présence de Louis Franceschi, parrain de l’édition 2026 du festival. À cette occasion, une remise des trophées, récompensant les champions de Régional 1 U13, U14 et U16, les vainqueurs de la Coupe de Corse U16, U18 et Seniors ainsi que du Challenge Alex Stra, le champion U18 et le champion Régional 1 ESCCOM Seniors et le lauréat du plus beau but Senior de la saison, se déroulera à différents moments du concert, en partenariat avec la Ligue Corse de Football. « Le football et le sport en général ont toujours été présents, et le festival a aussi pour objectif de valoriser la Corse dans son ensemble », précise Bernard Mosca, organisateur du festival.





Enfin, le festival se terminera samedi 27 juin avec un concert organisé par NRJ, toujours sur la place Saint-Nicolas. « Nous aurons Tayc en tête d’affiche, véritable phénomène de la scène francophone avec des millions d'albums vendus, mais aussi Lénie, Vacra, Yanns, Timeo, Dylan Lapassade, Clemstance, Linh, Kanoe, Jules Loewert, Flo, Bormin’, le DJ Titi Salducci et Flo Carli & Thomas Bronzini », détaille Brice Dacquin. Lors de cette même journée, la place Saint-Nicolas accueillera également les finales d’A Cuppa di a CAB, le tournoi inter quartiers de la Communauté d’Agglomération de Bastia. Plusieurs dizaines participeront à cette journée, et la remise des trophées se déroulera sur la scène du festival, permettant « aux personnes venues assister au festival de découvrir le tournoi, et aux personnes venues assister aux finales de profiter du concert ».

