Tennis - Deux tournois de pointure internationale à Lucciana

Honneur aux dames. Du 24 au 26 juin se disputera la 2e édition de l’European Summer Cup by Dunlop. « Cette compétition rassemble les meilleures joueuses de moins de 14 ans, venues de toute l’Europe, avec l’objectif de décrocher leur ticket pour la phase finale qui se jouera à Loano en Toscane fin juin » explique Vicky Albertini, directrice du tournoi. Cette phase qualificative de la zone C va ainsi réunir durant trois jours, 8 nations : Belgique, Danemark, France, Grèce, Israël, Portugal, Royaume Uni et Turquie. Les deux meilleures formations seront qualifiées pour la finale.





Au programme des trois joueuses de chaque équipe : 2 simples et un double sur terre battue. La cérémonie d’ouverture aura lieu ce mercredi 24 juin à 9h30, avant le début des matchs (entrée gratuite). Face à la vague de chaleur, les rencontres se disputeront tôt en matinée et en soirée. Derniers coups de raquettes le vendredi avec une clôture programmée à 16h30. A noter la présence le jeudi 25 et le vendredi 26, de 10h à 16h, de 90 enfants des écoles environnantes qui viendront assister aux matchs et participer à des stands de découverte et d’initiation au tennis.





« Après le succès des récents championnats de Corse, on enchaine avec une dimension internationale grâce, il faut le souligner, aux collectivités de Corse et de Lucciana » souligne Philippe Medori, le président de la ligue corse de Tennis. « Cette summer Cup qui met à l’honneur le tennis junior européen représente une formidable vitrine pour notre île. Elle montre que nous sommes à la hauteur des enjeux, de l’organisation puisqu’elle nous est confiée pour la 2e fois. Le centre est bien structuré, étanche, sécure, comme nous le demandent les instances internationales. Cette compétition est un véritable laboratoire, un tremplin pour ces jeunes filles, un boost pour le tennis féminin corse ».





À peine ces demoiselles reparties, les hommes s’empareront des lieux pour la 3e édition des Internaziunali di Corsica, du 5 au 12 juillet. « Au fil des années ce tournoi, simple et double, s’affirme comme un rendez-vous important pour notre territoire » déclare le président Medori. « Ils participent pleinement au rayonnement de notre ligue et de notre île ». Cet ITF (International Tennis Federation), M25+ Hommes, est l’un des échelons essentiels pour les joueurs professionnels en développement et ceux cherchant à grimper au classement ATP.





Doté de 30 000$ de prix, le tournoi attire des joueurs professionnels de nombreux pays, créant une atmosphère internationale tout en valorisant le patrimoine sportif insulaire. « Deux phases dans ce tournoi » explique Frédéric Casamatta, son directeur. « Les 5 et 6 juillet se dérouleront les qualifications. Sur 32 joueurs, 8 seront qualifiés pour le tableau final qui du 7 au 12 juillet regroupera 32 joueurs. Pour l’heure, alors que les inscriptions ne sont pas définitives, la tête de série est un allemand, classé 220e. Nous aurons une douzaine de nationalités différentes, France, Italie, Allemagne, Russie, Grèce, Tchéquie… Nous avons aussi délivré deux invitations au récent champion de Corse et à Laurent Lokoli, 473e mondial, qui reviendra sur ses terres en quelque sorte ».





Finale du double et demi-finales du simple le samedi 11 juillet, finale du simple le dimanche 12. Une grosse organisation nécessitant la présence d’une cinquantaine de bénévoles. Sur place : Cordeur, restauration, équipe médicale, centre de loisir pour les enfants le 7 et 8 juillet et journée Sport Santé le vendredi 10 avec une table ronde le matin avec différents acteurs du sport et de la santé et animations et stands l’après-midi.

