Bastia : Le festival Arte Mare, véritable nid d’espions …

Jacques Neriah, docteur en Philosophie, conseiller diplomatique et politique d’Yitzhak Rabin, ancien colonel des renseignements de l’armée israélienne, auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient, entre autres Entre Rabin et Arafat.

Yves Bonnet, ancien Directeur de la DST, homme politique, auteur d’ouvrages qui vont du document d’enquête au roman d’espionnage dont Les grandes oreilles du Président, La deuxième guerre d’Algérie: les zones d’ombre de la tragédie des moines de Tibhirine enfin levées.

Éric Denécé, docteur en Science Politique, directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement, auteur de nombreux ouvrages dont Le renseignement au service de la démocratie, articles et rapports consacrés au renseignement, à l’intelligence économique, au terrorisme et aux opérations spéciales.

Et en ce jour d’ouverture le théâtre de Bastia se révélait être un véritable nid d’espions. En effet autour de Christophe Bourseiller plusieurs maitres de l’ombre pour débattre de l'espionnage.Roland Pietrini, originaire de Pietrosella, a participé à de nombreuses études au profit du ministère de la Défense français. Sa carrière militaire d’une durée de 24 ans est fortement marquée jusqu’à la chute de l’URSS par une présence active de renseignement au-delà du Rideau de Fer. Observateur au sein de la Mission militaire française de liaison près du haut commandement soviétique en Allemagne de l’Est, attaché d’ambassade près de l’ambassade de France à Varsovie, il a passé plus d’une quinzaine d’année dans les milieux du renseignement militaire en action opérationnelle. Passionné d’histoire et de géopolitique, il crée le Blog Athena Defense en 2009 et rédigera plus d’un millier d’article portant sur des domaines extrêmement divers couvrant la défense, la géopolitique, l’histoire, avec une affirmation de liberté de ton et de recul sur l’évènement.CNI l’a rencontré …