Bastia : Le 79ème anniversaire de la libération de la ville célébré en 4 sites

La première cérémonie a eu lieu à 9 heures à la stèle du Capitaine Then à Montesoro. Le 4 octobre 1943, le capitaine Then à la tête du 73ème Goum du 6e tabor marocain entrait dans la ville de Bastia. On ne mettra jamais assez à l’honneur ces combattants marocains venus, mourir pour certains, libérer la Corse. La bataille de Teghime fut terrible et meurtrière.



A 9h30, un autre hommage était rendu, celui au héros de la résistance corse Jean Nicoli (1899-1943) dont le monument du souvenir se trouve sur la façade du lycée du même nom, cours Pierangeli. Autorités militaires et civiles avaient été rejoints par de nombreux lycéens dont ceux de la classe « sécurité ». Sixte Ugolini, président de l'ANCR2B, lors d’un discours, rappela le rôle du résistant communiste et le rôle du peuple corse dans la libération de son île. « L’histoire n’est pas sans héros. Des hommes ont sacrifié leur vie. Jean Nicoli était un de ceux-là. Jean Nicoli, c’est la grandeur de la pensée, c’est la grandeur des actes ». Deux poésies signées Ghjacumu Fusina étaient lues en hommage.



A 10h10, les autorités civiles et militaires se retrouvaient devant le kiosque du sous-marin Casabianca, en face de la mairie. Un sous-marin qui joua lui aussi un rôle essentiel lors de la libération de Bastia et de la Corse.



Enfin à 10h30, une grande cérémonie s’est tenue devant le monument aux morts, place St Nicolas. En présence du préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, du maire de Bastia, Pierre Savelli et de nombreuses personnalistes et d’anciens combattants. Des lectures rappelant la chronologie de la libération de la ville ont été faites par des élèves du lycée Simon Vinciguerra et des chants entonnés : Le chant des Partisans, le chant des Goumiers et le Dio Vi Salve Regina.

Un dépôt de gerbes a suivi.