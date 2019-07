Bastia : La relève des gouverneurs en images

Basée sur un texte de 1671 d'Angelo Francesco Luri, cette manifestation relate une réalité historique qui s'est déroulée pendant près de cinq siècles à Bastia : L'arrivée en bateau du nouveau gouverneur de la ville. Au cours de cette soirée, l'ancien gouverneur part de son palais (le palais des gouverneurs ou l'actuel musée de Bastia) et va accueillir son successeur sur le vieux port de Bastia accompagné de toute son administration.

Trompettes, lanceurs de drapeaux, tambours et costumes de l'époque génoise... A Notte di a Memoria, fascine chaque année locaux et touristes. Cette année 150 figurants bénévoles ont défilé au pas des tambours en costumes de renaissance italienne.Lors de cette soirée se sont succédés danses médiévales, combat armés, lanceurs de drapeaux venus d'Italie.Le public était au rendez-vous et nous aussi alors venez, on vous replonge en image à l'époque des troubadours.