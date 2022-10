Bastia : La fête de la science s'invite à A Casa di e Scenze

Le climat est aujourd’hui au cœur du dialogue entre science et société, comme peuvent l’attester les différents rapports du GIEC, de la COP 27 ou encore le sommet mondial de l’océan… Le réchauffement climatique comme on peut s’en douter aura des conséquences environnementales, mais aussi économiques et sociétales. Cette Fête de science permettra non seulement le constat hélas alarmant mais les pistes à explorer.



A Bastia, A Casa di E Scenze propose ce samedi 8 octobre, de 15h à 16h30, un documentaire de 2021 intitulé « Au fil de l’eau : La Corse un paradis d’eau vive ».

Dans celui-ci, l’hydrobiologiste Anne-Cécile Monnier vous emmènera au cœur de l’une de ses missions à la découverte des eaux douces de la Corse. Elle vous fera découvrir l’île de beauté à travers de magnifiques rivières minérales à l’eau cristalline, tels que le Fango, le Golo, l’Asco, la Restonica et le lac de Nino, un splendide lac d’altitude. Comme beaucoup de milieux insulaires, ces rivières comptent nombre d’espèces endémiques ou autochtones, dont les plus emblématiques sont la tortue Cistude, la blennie fluviatile et la fameuse truite de Corse. Un débat suivra avec le réalisateur, journaliste et biologiste Anthony Binst et d’autres invités.



Mercredi 12 octobre, A Casa di e scenze proposera deux ateliers sur la pêche, l’eau et le changement climatique.



De 10h à 11h30 pour les 3/8ans : atelier OZ « Les effets du réchauffement climatique » sur le cycle de l’eau à travers des films et jeux, les participants pourront découvrir l’eau, son cycle et l’impact du réchauffement climatique.

De 14h à 16h : pour le grand public





Enfin, samedi 15 octobre de 15h à 16h30 au Centre Culturel Alb’oru, A casa di e Scenze recevra Laurence Monnoyer-Smith, directrice du développement durable au Centre National d’Etudes Spatiales et coordinatrice du programme d’Observatoire Spatial du Climat. Elle interviendra sur le changement climatique : les acteurs du spatial mobilisés pour faire face aux enjeux planétaires. Le secteur spatial se mobilise depuis de nombreuses années pour accompagner la communauté scientifique à comprendre et à modéliser le changement climatique.

Toujours dans le cadre de cette fête de la science 2022, les Sociétés Mycologiques Corses et le Conservatoire Botanique National de Corse proposeront le jeudi 13 octobre au cinéma Alba à Corte, une conférence centrée sur le changement climatique du point de vue mycologique et ses conséquences pour nos forêts par le Professeur Franck Richard (CNRS/CEFE/Univ. de Montpellier).