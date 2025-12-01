Bastia - La 10e de « Cinetica »

Le Festival « Cinetica » est porté par l’association Cinem’Associu, le cinéma Le Régent et le centre culturel Una Volta. Leur objectif : Montrer la variété des productions au niveau international, la diversité des techniques, 2D, 3D, stop motion. Sa programmation plurielle, variée, s’adresse à tous les publics. La nouvelle édition d'ores et déjà programmée du 7 au 9 novembre promet encore de belles découvertes.
« Cinetica permet aux plus petits de découvrir le cinéma pour la première fois, aux ados de visionner des métrages japonais et aux adultes de constater que le film d’animation n’est pas réservé qu’aux jeunes » indique Juana Macari, directrice du centre culturel Una Volta. « Fidèle à son esprit d’ouverture, cette dixième édition mettra en lumière la diversité des techniques d’animation : Du dessin traditionnel à la 3D, du papier découpé au stop motion, et la richesse des regards d’auteurs venus du monde entier ».
Ainsi pour cette 10e édition, le festival a convié plus d’invités que de coutume. Un beau pari en ces temps de disette. Plusieurs grandes signatures de l’animation contemporaine seront présentes. Ugo Bienvenu pour « Arco » qui a reçu le « Cristal » du long métrage à Annecy 2025. Une fresque futuriste et sensible sur la mémoire et la création. Momoko Seto pour « Planètes », une ode poétique à la nature et à la matière, présentée en clôture de la Semaine de la Critique à Cannes. Yasuhiro Aoki avec « ChaO », film d’action japonais vertigineux. Maïlys Vallade et Liane-Cho Han pour « Amélie et la métaphysique des tubes », une adaptation sensible du roman d’Amélie Nothom. Enfin, « Marcel et Monsieur Pagnol » de Sylvain Chomet, et comme on peut sans doute une fiction qui sent bon le thym et la farigoulette.
Pour les plus jeunes, des avant-premières, le choix des organisateurs s’est porté sur : « Jack et Nancy — Les plus belles histoires » de Quentin Blake, « La Grande rêvasion » de Bram Algoed ou « Les contes du pommier» de Mathieu Courtois,.
En parallèle aux projections, des ateliers. « Cinetica, c’est en effet aussi un espace d’expérimentation et d’échanges » souligne J. Macari. « On propose plusieurs ateliers d’initiation au stop motion, à l’animation 2D ou encore au doublage de voix en langue corse grâce au collectif Fiura Mossa ».
Avec la présence des auteurs et réalisateurs le public pourra entrer dans les coulisses de la création et découvrir les secrets de fabrication des films.
L’IA sera bien présente à cette 10e édition via une journée professionnelle avec la réalisatrice et chercheuse Stéphanie Cadoret. Cette journée permettra de faire un point sur les possibilités de création par IA et de s’initier à la performance animé e.
Enfin, pas de festival sans prix. Lors de cette semaine se déroulera la compétition internationale de courts métrages étudiants, véritable coup de projecteur sur la relève du cinéma d’animation, venue d’écoles françaises et européennes.
Une dizaine de films ont été sélectionnés, issus des grandes écoles du cinéma d’animation en France et à l’international. Deux prix seront décernés : Le prix du jury scolaire et le prix du jury professionnel. Ce jury professionnel, présidé par le producteur Mathieu Courtois sera composé de plusieurs personnalités : Stéphanie Cadoret, réalisatrice et performeuse dans la discipline audiovisuelle, Marie Mabeau, responsable de la programmation des Films du Préau, Audrey Spiry, peintre, autrice-illustratrice, Nicolas Thys, enseignant en études cinématographiques à l’université Paris-Nanterre et journaliste pour la revue Blink Blank.
A noter que ce festival Cinetica aura une prolongation jusqu’au 15 novembre dans les établissements scolaires de la région.
