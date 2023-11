Les rencontres du film d'animation de Bastia proposent, depuis leur deuxième édition, en 2017, une compétition de courts métrages réalisés par des étudiants des principales écoles d'animation françaises. Neuf films, retenus par le comité de sélection, piloté par Léa Maurizi, ont été présentés cette année. Le jury professionnel (photo © Léonor Husson), composé de Jérémie Fischer, auteur-illustrateur, de Paul-Antoine Simonpoli, producteur associé Mareterraniu/Isla Production, d'Amandine Buisson, directrice de publication de Récré Mag et de Sylvain Giannechini, président de Fiura Mossa, ont remis leur prix à Stabat Mater. Ce court métrage en 3D, de 13 minutes, a été réalisé par Hadrien Maton, Quentin Wittevrongel, Arnaud Mege, Coline Thelliez et William Defrance, des élèves de l'école Pole 3D Digital - Creative School - ICL. Particulièrement touchés par les qualités graphiques de ce court, le jury pro a aussi tenu à remettre un prix spécial à l'étonnant L'animal sauce ail de l'école Rubika.Enfin, le jury jeune, composé d'étudiants en art plastique du Lycée Giocante de Casabianca et du parcours arts plastiques de Corte ont récompensé Paumo d'amour. Ce film a été réalisé par Ian Halley, Nathan Hermouet, Luka Croisez, Laurène Vauboudolle et Jade Van de Veire, des élèves également issus de Rubika, l'école supérieure de création numérique spécialisée dans les métiers du jeu vidéo, du cinéma d’animation et du design industriel implantée à Valenciennes. Les prix ont été remis avant la projection, en avant-première, de l'ambitieux long métrage d'animation Mars Express. Le réalisateur Jérémie Perin, présent pour l'occasion, a conduit le public sur la planète rouge, colonisée par les humains et les robots dans cette fresque d'anticipation qui entremêle admirablement polar, science-fiction et nouvelle technologie. Le film sort en salle le 22 novembre prochain.En attendant, Cinetica se poursuit ce dimanche avec, toujours les ateliers au centre culturel Una Volta ( lire ici ) et des projections au cinéma Le Régent dont Blue Giant, un étonnant manga consacré au Jazz, ce soir à 18h15.