Bastia : Les 8e rencontres du film d’animation reviennent du 10 au 12 novembre

« Ces rencontres du film d’animation de Bastia permettent, chaque année, de montrer la diversité des productions nationales et internationales ainsi que les différentes techniques, 2D, 3D, stop motion, utilisées dans ce domaine » souligne Juana Macari, directrice du centre culturel Una Volta à Bastia . « C’est un rendez-vous qui s’adresse à tous les publics, aux petit à partir de 3 ans comme aux adultes ». Pour cette édition 2023, du 10 au 12 novembre, Cinetica proposera 15 films, des ateliers et des rencontres en présence de nombreux invités. Sera notamment présente à Bastia, pour le film d’ouverture, « Linda veut du poulet », Margaux Duseigneur, plasticienne en charge des décors du film. «Le film a été co-écrit en Corse et présenté au festival de Cannes » commente J. Macari. « Il a obtenu le Cristal du long-métrage et le Prix fondation Gan à la diffusion au festival d’Annecy 2023. Linda signe aussi l’affiche de notre manifestation. Nous aurons la grande chance d’avoir en première diffusion à Bastia, en exclusivité, le nouveau film de Hayao Miyazaki : Le garçon et le boucher. Il n’avait rien sorti depuis 8 ans. C’est un évènement car il avait annoncé sa retraite, mais à priori il n’a pas l’air de vouloir la prendre du tout et donc on a la chance d’avoir ce film en exclu sur Bastia, en VO et en VF ».





Films, ateliers, initiations…pour tout public !

« Pour Cinetica qui s’adresse à tous les publics nous aurons la chance d’accueillir plusieurs équipes de réalisation. Présent notamment Jérémie Perin, réalisateur de Mars Express. C’est un film de science-fiction qui se déroule à une époque où robots et humains cohabitent. Autre moment important, le dimanche matin. Comme tous les ans nous avons en effet l’habitude de présenter un film doublé en langue corse par l’associu Fiura Mossa. Pour cette 8e édition il s’agira de U tupone ladrone, adaptation en langue corse du film Le rat scélérat de Jeroen Jaspaer ». Au menu 15 films au cinéma Le Régent, du vendredi 10 au dimanche soir 12 novembre, des ateliers avec des initiations aux techniques du cinéma, 2D, stop-motion, lanterne magique, flip book, doublage des voix avec Fiura Mossa ou encore création plastique au centre culturel. « Chaque projection est accompagnée de présentation et d’échanges avec le public. Les scolaires ne sont pas oubliés avec plusieurs séances qui leurs sont réservés en amont et en aval de la manifestation. Comme chaque année, le public pourra découvrir une sélection de courts-métrages étudiants issus des grandes écoles d’animation qui seront également jugés par un jury professionnel.» Une programmation plurielle, variée, concoctée, qui s’adresse à tous les publics. Des plus petits qui découvriront le cinéma pour la première fois, aux ados férus d’animation japonaise ou encore aux cinéphiles curieux. « Le mantra de Cinetica étant le suivant : le cinéma d’animation n’est pas réservé aux enfants » conclu Juana Macari.