Bastia : L'agence Century 21 Jade Immobilier lance sa traditionnelle collecte de jouets pour Noël

Les vieux jouets qui traînent dans vos placards peuvent encore faire des heureux. À l’approche de Noël, le groupe immobilier CENTURY 21 a décidé de reconduire son opération de collecte nationale, afin que chaque enfant puisse célébrer les fêtes de fin d’année. Depuis novembre, et ce jusqu’à mi-décembre, l’agence Jade Immobilier de Bastia centralise donc des dons de jouets, avant de les reverser à deux associations caritatives : les Restos du Cœur et la Croix Rouge.



Peluches, figurines, jeux de société… plusieurs dizaines d’objets ont déjà été récoltés dans les locaux du boulevard Paoli. Au total, depuis le début de l’initiative en 2013, c’est plus de 3 millions de jouets qui ont pu être redistribués par l’ensemble du groupe Century 21. "Il n’y a aucune approche mercantile, c’est juste une question de générosité", souligne Stéphane Pariggi, le gérant de l’agence de Bastia.



Cette année, avant d’être donnés aux familles, les jouets seront donc nettoyés, et remis en état si besoin. "Depuis le début, l’événement marche fort", ajoute Stéphane Pariggi. "Il y a un flux continu de donateurs. Ça crée une émulation, et tout le monde est content de participer au futur sourire d’un enfant qui n’aurait pas pu avoir de cadeau."



Si vous voulez donner une seconde vie à vos jouets, l'agence située au 3 boulevard Paoli, à Bastia, vous accueillera en semaine pour les récolter.