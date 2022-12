Bastia : "Graffitag21", Une nouvelle exposition à découvrir à L’Alb’Oru

« Graffitag 21 est un projet photographique participatif mené dans le cadre du Contrat de Ville de l’agglomération de Bastia par le Centre Méditerranéen de la Photographie avec un groupe d’habitants des quartiers sud » explique Marcel Fortini, le directeur du CMP.



« Autorisés ou clandestins, les graffitis, tags, pochoirs, bombages, fresques politiques ou artistiques, recouvrent les murs des cités. Bastia, ville méditerranéenne, n’y échappe pas. Langages, symboles, images, productions culturelles et autres formes d’expressions dans la rue reflètent les débats et enjeux de société dans le champ de la culture populaire. Il s’agit d’interroger par le médium photographique, les façons dont ces discours textuels, iconographiques et autres messages quels qu’ils soient, s’inscrivent dans le paysage urbain. La trame visuelle des murs et lieux photographiés compose ici un ensemble disparate de modes d’expression, revendications, messages dont l’écrivain Jérôme Camilly s’empare avec élégance. Les textes de Jérôme ont été traduits en langue corse par Jean-Marie Arrighi».



Dans le cadre de ce projet, le CMP avait, via les réseaux sociaux, lancé un appel à candidatures. Trois ont été retenues : Santa Bacchini Antonini infirmière libérale, vivant à Bastia au quartier Saint Joseph, Marielle Collilieux Clementi, ex-agent Air France en reconversion professionnelle, demeurant à Bastia dans les quartiers Sud et Xavier Vigneron, habitant le quartier Montesoro.

Après une courte formation auprès de Marcel Fortini et Valérie Rouyer du CMP, les stagiaires ont parcouru individuellement, avec des appareils reflex, les rues des quartiers Sud et du centre ancien de Bastia à la recherche de tags qu’ils ont photographié dans le paysage urbain, durant les mois de mars à juin 2022.



Une dizaine de séances critiques au Centre Méditerranéen de la Photographie (Ville di Pietrabugno) a ponctué les séances de prises de vue. « L’editing fut progressif » souligne Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au CMP. « Nous avons sélectionné conjointement, parmi plus de 3 000 clichés, les 57 photographies imprimées dans cet ouvrage et exposées centre culturel Alb’oru. La scénographie a été réalisée par les trois participants ».



Pour le journaliste et écrivain Jérôme Camilly, qui vit à Ajaccio, « C’est un enchaînement de décors, la rue. L’une mène à une placette aux volets verts, l’autre a une marine bleue : la rue a le génie de la couleur. Les murs racontent l’actualité comme elle vient, et même dépassée, l’actu s’accroche, elle jaunit, mais son message demeure : condensé, violent. Impératif ». Jérôme Camilly a travaillé pour différents groupes de presse écrite, notamment « Connaissance des Arts », mais également pour la presse audiovisuelle (Radio Monte-Carlo), la télévision où il a été grand reporter, chef de service et rédacteur en chef de la chaîne « France 2 » et créateur des émissions « Télématin » et « Envoyé spécial ». Il est en outre l’auteur d’enquêtes et de nombreux romans.



*Expo du 1er décembre 2022 au 21 janvier 2023