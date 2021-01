Bastia : Galette de Rois sportive pour les enfants de l’AJB

L’école d’athlétisme de l’AJB fonctionne tous les mercredis et samedis après midi de 14h15 à 16h15. Elle regroupe les enfants nés entre 2010 et 2016, dans les catégories «piou-piou», «éveil» et poussin(e)s, soit au total plus de 120 enfants.



Encadrés par 6 éducateurs, on leur fait découvrir, goûter aux différentes disciplines de l’athlétisme : courses, lancers, avec vortex pour le javelot, balle pour le lancer de poids, anneau pour le disque et marteau en mousse pour le lancer du marteau. Pour les plus grands, les benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors, les séances se déroulent dans la …. foulée de 17h à 19h15.



Ce mercredi était un peu spécial puisqu’à l’initiative du directeur technique Pierre Bartoli, la séance s’est conclue par un bon goûter aux saveurs de frangipane et brioche. La convivialité a toujours été une des belles valeurs du club.