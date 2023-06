Bastia : Eva Hari élue Miss 15/17

Ca restera une soirée gravée dans la mémoire de la gagnante, Eva Hari. A Lupino, les candidates en lice pour la couronne de miss 15/17 se sont affrontées il y a quelques jours, après que le concours ait fait le tour de la Corse. En effet, cette année, le comité du concours a décidé d'organiser un "tour des micro-régions de l'île", afin de couronner une miss dans chaque territoire, avant la grande finale régionale qui se déroulera en octobre.





A 14 adolescentes se sont affrontées pour la couronne du célèbre concours de beauté réservé aux adolescentes. Dans la salle polyvalente de Lupino, les shows se sont succédé pendant plus de deux heures, devant les amis et les familles des candidates.



Un jury attentif, composé d'Ambre Cassini (Miss 15/17 Corse 2016), Christelle Brumbt de l'association New Body, Delia Lucia (auteur-compositrice-interprète), Vanina Monti et Michelle Orsoni du Vide Dressing Corse, Maeva Thomasin (Miss 15/17 Corse 2022) et Jean-Philippe Serpi, président de l'association bastiaise "Ynis Créations", ont observé les défilés et écouté les candidates lors de la présentation au micro, où chacune d'elles devait se présenter tour à tour.



À la fin de la soirée et après une longue délibération du jury, Eva Hari a remporté la couronne de Miss 15/17, accompagnée de ses dauphines Luana Bartoletti, Angelina Lioi et Océane Buisine Laveur.



En ce qui concerne les animations, un défilé de vêtements a été organisé par Benoa Création, avec la participation des anciennes titrées, et un duo de danse de l'association New Body.