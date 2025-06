Bastia : Emblématique coiffeur de Lupino, Paolo quitte le quartier

« Depuis plusieurs jours j’ai dû mal à dormir, sachant que je vais partir » soupire Paolo. «Mais cela devenait inéluctable. Depuis le départ des banques voisines et du groupe de médecins dont les cabinets étaient au-dessus de chez moi, la fréquentation a bien baissé. J’ai saisi l’opportunité de créer un salon à Furiani, au-dessus de GiFi. Je rejoindrai dés mardi mon petit-fils qui le dirige ». On l’a compris, à 75 ans, Paolo ne lâche donc pas les ciseaux.



Ces premiers ciseaux, il les tient dans sa petite main de garçonnet de 10 ans, dans son village sarde de Nulvi. «Notre maison familiale jouxtait un coiffeur et j’allais souvent lui rendre des services, lui faire de petites courses après l’école » se souvient Paolo. «A 14 ans, âge où on pouvait quitter l’école, le patron m’a demandé si je voulais apprendre le métier. J’ai quitté l’école pour embrasser la profession ». A 16 ans, Paolo intègre un salon plus important à Sassari. A 18 ans, il franchit les Bouches de Bonifacio pour rejoindre la Corse où il avait de la famille. « Je venais souvent la voir et j’ai été séduit par l’île. J’y ai connu ma femme et j’y suis resté ». A 18 ans, c’est à la Citadelle de Bastia qu’il poursuit donc sa carrière, chez le grand-père du futur joueur de foot François Modesto. Le salon fermant 4 mois plus tard, il trouve emploi « Chez Antoine » à Toga. C’est là qu’il passe ses diplômes français, les sardes n’étant pas validés sur le territoire. Après 6 ans dans les quartiers nord de Bastia, il … coupe le cordon et le 10 mars 1976 s’installe à son compte à Lupino, à l’immeuble Arcole, un salon pour hommes uniquement. En 1992, l’opportunité se présente d’acquérir les murs d’un commerce avenue de la Libération. Il crée un salon pour hommes et femmes. «J’ai ouvert un jour de triste mémoire : le mardi 5 mai ».



En ce 28 juin 2015, il baissera définitivement le rideau de ce salon fréquenté aussi bien par des anciens que des jeunes. Et les souvenirs remontent, embuent ses yeux. « Quand j’étais à Sassari, j’ai coiffé Eddy Merckx. Il participait au Giro dont 3 étapes se déroulaient en Sardaigne ». Paolo a connu aussi les années yéyés, l’époque des jeunes aux cheveux longs. « Au début on avait peur que cela sonne le glas des coiffeurs. Mais en fait les jeunes entretenaient leur chevelure à coup de brushing. Ils ne venaient pas se faire couper les cheveux mais se faire coiffer jusqu’à plusieurs fois par semaine et on a dû suivre des stages pour être à la hauteur».



Au fil des ans, le matériel a changé aussi. « Aujourd’hui c’est du matériel cher et de grande qualité, plus performant ». Cette évocation lui rappelle un bien mauvais souvenir d’ailleurs. « Il y a 10 ans, mon salon a été cambriolé. On m’a volé tout le matériel, les shampoings, les produits de soins et saccagé les lieux ».