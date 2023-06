Bastia : Du street-art pour embellir le centre-ville

Là où l'on regardait, rue Gabriel Péri à Bastia, un mur dénudé et délabré, on y admirera bientôt une fresque artistique. Ce projet, c’est celui de la galerie Joal et de l’artiste Piombu, qui a déjà recouvert une partie de la ville de ces œuvres. À l'aide de ses bombes de peinture et d'un croquis réalisé quelques jours plus tôt, le graffeur a entrepris de transformer cet espace urbain en une œuvre d'art, en plein cœur du centre-ville.



Le projet artistique, mené par la galerie Joal à Bastia, a reçu un soutien de la municipalité. Consciente de l'importance de l'art urbain et de son potentiel pour revitaliser les espaces publics, la municipalité a facilité l'obtention d'un mur approprié pour la réalisation du graffiti, raconte Carla Gottardi directrice de la galerie “d’abord nous avons monté ce projet, ensuite nous sommes allés voir Delphine Ramos, directrice de la culture à la mairie. Elle a tout de suite adhéré au projet, et a demandé l’aide de Pierre Savelli, le maire de Bastia, pour trouver un mur qui conviendra parfaitement. Notre choix commun s’est porté sur le mur de la rue Gabriel Peri, puisque ce dernier est sujet au passage et abandonné depuis plusieurs années. Après l’accord du propriétaire, nous avons pu rapidement commencer la création du mur. Il est clair que ce projet a pu voir le jour grâce à la mairie”, explique-t-elle.



Pour la galerie Joal, l'idée est non seulement de mettre en avant l’art du graffiti, mais aussi de le rendre éphémère: en effet, l'œuvre qui sera peinte de ce mercredi à vendredi sera normalement recouverte dans six mois. “L’objectif est de permettre aux artistes d’avoir une vitrine, que leurs œuvres puissent être mises en avant, mais aussi de créer un pont entre les artistes du continent et ceux ici, à Bastia, et plus largement en Corse. Pour la première œuvre, on souhaitait avoir un artiste insulaire, et il s’avère que Piombu était idéal pour le premier axe de ce projet qui, je l’espère, pourra perdurer dans le temps. “ détaille Carla Gottardi.



En effet, le graffeur d’une trentaine d’années a donc tout naturellement été choisi par la galerie Joal pour exprimer son talent sur ce mur de la rue Gabriel Péri: en effet, l’artiste n’en est pas à son coup d’essai, puisque ses différentes créations à travers la ville -dont le style et les œuvres reflètent l’histoire et le patrimoine culturel corse - ont permis à la galerie Joal de choisir cet artiste en particulier.