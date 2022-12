Bastia : « Du son au silence », un concert évènement avec Jean-Claude Paolini et Manu Katché

L’association Arte Luri a été créée, à Luri, en octobre 2010 par Sylvie Biaggioni avec pour objet: « Accompagnement, réalisation de tout projet, manifestation en rapport avec une grande palette d’activités artistiques : musique, danse, théâtre, peinture, dessin, sculpture, écriture, la décoration, cinéma, vidéos, sonorisation, éclairage, médias, site, blog, chaine Youtube, réseaux sociaux…jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de carte….Jean-Claude Paolini apparait comme un musicien atypique qui a choisi de mettre en scène son instrument de musique de prédilection, la batterie, en solo. Au fil de sa carrière, de ses rencontres artistiques il a retenu la richesse des différences. Il s’est produit dans différents groupes, comme I Muvrini, des Big band jazz, trios, quartets de jazz et autres formations blues. Parallèlement, il enseigne la batterie à l’Ecole Nationale de Musique et de Danse de la région Corse à Bastia.Manu Katché est lui aussi batteur. Il est auteur, compositeur et interprète. Il a joué aux côtés d'une multitude de chanteurs et musiciens français comme Francis Cabrel, Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Louis Bertignac mais aussi internationaux comme Marcus Miller, Manu Dibango, Al Di Meola, les Bee Gees, Dire Straits ….Ce mercredi, le concert intitulé « Du son au silence » sera donc un petit bijou.« Du Son au Silence » ce sont sur scène deux artistes si semblables et si différents à la fois, c’est le rythme, image ordonnée du temps, un voyage intemporel entre la vibration des peaux et l’âme de ces 2 musiciens : Manu Katché… Jean-Claude Paolini…Quand le premier exhale un souffle libérateur, le second insuffle sa respiration intérieure. Tels deux horloges, ils se coordonnent, se mettent en mouvement dans un dialogue où les corps s’attirent et s’opposent. Les baguettes et les balais se répondent, en synchronisation avec les pulsations invisibles du monde.Les textes sont signés Catherine Getten Medori et dits par Antoine Ciosi.