Bastia - Du football en marchant pour le 2e souvenir René-Exbayat

René Exbrayat, décédé e 29 octobre 2023, est l’un de ces entraineurs qui ont marqué l’histoire du SC Bastia club de Bastia.Arrivé à l’aube de la saison 1991/1992, il hissa le club à la quatrième place du championnat de France de 2division et lui fit atteindre la dem-finale de la Coupe de France qui ne s'est, hélas, jamais disputée. Il fut cette année-là élu entraineur de l’année de division 2 par le magazine France Football.Il poursuivit sa carrière dans plusieurs clubs huppés : Nîmes, Le Havre, Servette Geneve…. Malade, il décèdera le 29 octobre 2023 à Milhaud.Pour lui rendre hommage l’association ASB92 organise donc ce dimanche 27 avril au stade du Bastio à Furiani, un plateau de foot en marchant. L’occasion de découvrir cette discipline ludique et conviviale actuellement en plein essor, tout en prenant part à une action caritative puisqu’elle est organisée au profit de l’association pour l’enfance Una Manu. L'association « Una Manu » fondée en 2009 intervient auprès de personnes, enfants, parents en difficulté sociale et familiale.---Possibilité de venir seul ou avec son équipe (4+gardien). Ouvert aux hommes de +45 ans, aux féminines et aux enfants.Participation : 10 € par joueur. Rendez-vous sur place à 9 heured. Petite restauration à l’issue des rencontres.