Bastia : Des rencontres littéraires pour célébrer les 15 ans de Musanostra

Que de chemin parcouru par Musanostra depuis sa création en 2008. En 15 ans l’association présidée successivement par Marie-France Bereni-Canazzi, Kevin Petroni et depuis peu par Anne-Marie Sammarcelli s’est fait une belle place au sein du paysage culturel insulaire. « On fêtera comme il se doit nos 15 ans lors des Statinate du mois d’août à Lumio » souligne Anne-Marie Sammarcelli. « Aujourd’hui l’association touche plusieurs milliers de personnes, certaines chroniquent pour nous. On édite un magazine bimestriel, des numéros spéciaux, les livres des lauréats de nos concours et dans le droit fil du magazine quelques auteurs ».



Une association de bénévoles, de passionnés qui n’ont de cesse de faire découvrir, partager leur amour pour la littérature.



Pour célébrer cet anniversaire, comme chaque année depuis 15 ans, Musanostra organisera 4 grands rendez-vous. Après une participation au Festival du film italien en février dernier, ce sont les Rencontres littéraires de Bastia qui ponctuent un programme qui se poursuivra en août avec les Statinate pour finir l'année avec le Cinemusa, un festival dédié aux collégiens et lycéens et qui projette des films tirés d’une œuvre littéraire. « On a aussi des rencontres plus ponctuelles lors de salons, dans des cafés, lors d’apéro, de conférences. Nous sommes souvent sollicités par des municipalités qui souhaitent qu’on vienne animer un lieu, souvent patrimonial ».



Des rendez-vous devenus incontournables et réalisés grâce aux partenariats institutionnels et privés comme l'a rappelé Anne-Marie Sammarcelli, à l'occasion d'une conférence de presse de jeudi à Bastia