Bastia - Des ateliers thérapeutiques et culturels destinés aux personnes atteintes de maladies neuro-évolutives

Laurent Papazian, au centre, et Marie-Pierre Pancrazi ont signé la convention en présence de Patrick Metais, président de l'association Corse Maladie Neuroévolutive.
« Le Gérontopôle di Corsica répond à une mission de la Collectivité de Corse visant à structurer un observatoire du vieillissement » explique Marie-Pierre Pancrazi, présidente de l’association. La structure associative a été créée en 2023 par la CdC avec le soutien de l’Agence du Développement Economique de la Corse et l’Agence Régionale de Santé Corse. « Elle se veut un outil au service des politiques publiques pour pouvoir affronter la transition démographique, le vieillissement de notre île, les aider à mieux cibler leurs actions et à trouver les priorités. Au quotidien, nous avons énormément d'actions autour de l'habitat, la lutte contre l'isolement, le travail auprès des aidants, puis aussi pour les personnes, les sensibiliser à la prévention pour le bien vieillir. Cette signature avec la ville de Bastia constitue un axe fort, que ça soit pour les gens très âgés, que les gens qui ont des maladies comme Alzheimer. C'est important qu'il y ait cette pérennité des actions avec des ateliers pour les stimuler et faire du lien social. La collaboration avec la mairie de Bastia existe déjà depuis quelques années mais aujourd’hui on l’officialise ».
Une suite logique donc pour Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture, au développement des industries culturelles et créatives et à l’ouverture sur le monde méditerranéen. « La Ville de Bastia poursuit son engagement en faveur de la prévention et de l’inclusion à travers la mise en place d’un programme d’ateliers thérapeutiques et culturels destinés aux personnes atteintes de maladies neuro-évolutives, telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les pathologies apparentées. Ce dispositif, développé à la demande du Gérontopôle, s’inscrit dans la politique de santé publique portée conjointement par la Direction Santé, Environnement et Handicap et la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Bastia, dans le cadre de la médiathèque inclusive et des actions menées au sein du centre culturel Alb’Oru. L’inclusion fait partie des priorités de la majorité municipale ».
À ses côtés, Laurent Papazian, nouveau conseiller municipal de la majorité, abonde : « Avec cette convention on assoit l’axe santé qui a été largement déployé pendant la campagne électorale et on officialise la mise à disposition de nos moyens. A travers ces ateliers on maintient le lien social, on ralentit les évolutions de certaines pathologies et au-delà c’est aussi apporter un soutien aux aidants, aux proches des malades »
Autre personnage clé de cette signature, Patrick Metais, président de l'association Corse Maladie Neuroévolutive. « Notre association a été créée il y a 4 ans dans le but de créer des moyens de prise en charge au profit des familles de malades d'Alzheimer en particulier, mais aussi de toutes les maladies apparentées comme les maladies de Parkinson et autres, et qui ont besoin de prise en charge dans une dimension un petit peu différente, c'est-à-dire en particulier des prises en charge culturelles. On met donc en place divers ateliers, atelier musique, ateliers de sens, ateliers peinture, etc. Ces ateliers sont fréquentés par une dizaine de patients, pris en charge de façon tout à fait particulière, avec des animateurs qui connaissent parfaitement la maladie. On travaille aussi avec le Centre Mémoire Régional et de Recherche qui est à l'hôpital de Bastia. En ce centre régional où je suis médecin, on voit quasiment tous les patients qui ont ces pathologies, et nous les réorientons. Ce partenariat avec la mairie est important, essentiel pour que ces ateliers existent ». Et les résultats sont très encourageants. « Les retours sont extrêmement positifs parce que les personnes et leurs familles sont pris en charge en même temps et cette collaboration est essentielle, parce que les familles voient leurs malades sous un œil complètement différent, dans une dynamique positive ».
Ces ateliers d’une heure en moyenne se déroulent au rythme d’un par semaine à la médiathèque de l’Alb’oru ou à celle du Centre-ville. Ils s’adressent aux bénéficiaires du Gérontopôle ayant fait l’objet d’un diagnostic médical et dont l’aptitude à participer a été validée par les professionnels de santé. Le projet ainsi que le contenu pédagogique et thérapeutique des ateliers ont été approuvés par le conseil d’administration du Gérontopôle. 6 ateliers existent à ce jour : Peinture, bibliothèques, mémoire, sens, musique et stimulation. A la suite de cette conférence de presse, un atelier musique, animé par Anaïs Gaggeri, soprano, professeur de chant, et Armand Paoli, accordéoniste, a été proposé aux bénéficiaires du dispositif. Un atelier fondé sur la réminiscence musicale qui permet aux participants d’échanger autour de chansons emblématiques, de partager leurs souvenirs et de participer à un moment convivial mêlant chant et expression corporelle.
Une suite logique donc pour Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture, au développement des industries culturelles et créatives et à l’ouverture sur le monde méditerranéen. « La Ville de Bastia poursuit son engagement en faveur de la prévention et de l’inclusion à travers la mise en place d’un programme d’ateliers thérapeutiques et culturels destinés aux personnes atteintes de maladies neuro-évolutives, telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les pathologies apparentées. Ce dispositif, développé à la demande du Gérontopôle, s’inscrit dans la politique de santé publique portée conjointement par la Direction Santé, Environnement et Handicap et la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Bastia, dans le cadre de la médiathèque inclusive et des actions menées au sein du centre culturel Alb’Oru. L’inclusion fait partie des priorités de la majorité municipale ».
À ses côtés, Laurent Papazian, nouveau conseiller municipal de la majorité, abonde : « Avec cette convention on assoit l’axe santé qui a été largement déployé pendant la campagne électorale et on officialise la mise à disposition de nos moyens. A travers ces ateliers on maintient le lien social, on ralentit les évolutions de certaines pathologies et au-delà c’est aussi apporter un soutien aux aidants, aux proches des malades »
Autre personnage clé de cette signature, Patrick Metais, président de l'association Corse Maladie Neuroévolutive. « Notre association a été créée il y a 4 ans dans le but de créer des moyens de prise en charge au profit des familles de malades d'Alzheimer en particulier, mais aussi de toutes les maladies apparentées comme les maladies de Parkinson et autres, et qui ont besoin de prise en charge dans une dimension un petit peu différente, c'est-à-dire en particulier des prises en charge culturelles. On met donc en place divers ateliers, atelier musique, ateliers de sens, ateliers peinture, etc. Ces ateliers sont fréquentés par une dizaine de patients, pris en charge de façon tout à fait particulière, avec des animateurs qui connaissent parfaitement la maladie. On travaille aussi avec le Centre Mémoire Régional et de Recherche qui est à l'hôpital de Bastia. En ce centre régional où je suis médecin, on voit quasiment tous les patients qui ont ces pathologies, et nous les réorientons. Ce partenariat avec la mairie est important, essentiel pour que ces ateliers existent ». Et les résultats sont très encourageants. « Les retours sont extrêmement positifs parce que les personnes et leurs familles sont pris en charge en même temps et cette collaboration est essentielle, parce que les familles voient leurs malades sous un œil complètement différent, dans une dynamique positive ».
Ces ateliers d’une heure en moyenne se déroulent au rythme d’un par semaine à la médiathèque de l’Alb’oru ou à celle du Centre-ville. Ils s’adressent aux bénéficiaires du Gérontopôle ayant fait l’objet d’un diagnostic médical et dont l’aptitude à participer a été validée par les professionnels de santé. Le projet ainsi que le contenu pédagogique et thérapeutique des ateliers ont été approuvés par le conseil d’administration du Gérontopôle. 6 ateliers existent à ce jour : Peinture, bibliothèques, mémoire, sens, musique et stimulation. A la suite de cette conférence de presse, un atelier musique, animé par Anaïs Gaggeri, soprano, professeur de chant, et Armand Paoli, accordéoniste, a été proposé aux bénéficiaires du dispositif. Un atelier fondé sur la réminiscence musicale qui permet aux participants d’échanger autour de chansons emblématiques, de partager leurs souvenirs et de participer à un moment convivial mêlant chant et expression corporelle.
L'atelier musique chant animé par Anaïs Gaggeri et Armand Paoli à la médiathèque du centre culturel Alb'Oru.
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