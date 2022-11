Bastia-Corsica capitale européenne de la culture 2028 : les députés mobilisés à Paris pour convaincre

C’est sans doute la première fois que dans l’enceinte de l’Assemblée nationale des paghjelle ont résonné. Dans la salle de la Questure, les parlementaires de tous partis n’ont pas hésité à sortir rapidement leur téléphone pour filmer la scène. L’effet est assuré.

Ce mardi 16 novembre, les députés corses Michel Castellani et Jean-Felix Acquaviva ont convié les parlementaires de l’hexagone pour leur présenter l’ambition de Bastia et de leur île : celle de devenir capitale européenne de la culture en 2028. Pour appuyer et soutenir la démarche, nombreux élus, commerçants, chanteurs, figures du monde culturel et économique insulaires ont fait le voyage jusqu’à la capitale. Parmi eux, Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse-du-Sud et président du groupe "Horizons" à l’Assemblée nationale n’a pas hésité à prendre la pause à côté des élus nationalistes pour appuyer la candidature qu’il soutient depuis la première heure. « Bastia est une ville magnifique empreinte d’une forte identité et d’une histoire. Ce label, au-delà de la reconnaissance de la culture, placerait la Corse au centre de la Méditerranée », lance l’ancien maire d’Ajaccio.



« On a déjà gagné »



Au pupitre, députés corses, présidente de l’Assemblée de Corse, du Conseil exécutif, de l’Université de Corse se succèdent et laissent la place au principal intéressé : le maire de Bastia, Pierre Savelli. « Grâce au travail de concertation déjà accompli, aux liens qui se sont tissés entre les acteurs de l’île et même ceux du continent, on peut dire qu’on a déjà gagné. Proposer cette candidature, on ne savait pas s’il fallait le faire, mais on a bien fait de le faire », se réjouit l’édile. Ce n’est pas Michel Castellani qui dira le contraire en observant le monde présent dans la salle. « Je suis agréablement surpris de voir que notre appel a porté ses fruits », s’étonne-t-il.



Des soutiens déjà affirmés



La fin des discours de remerciement marque le début des hostilités où charcuterie, tomme corse et verres de vin attirent les députés continentaux venus soutenir leurs confrères insulaires dans une ambiance conviviale. « J’appuie cette candidature parce que l'obtention de ce label serait l’occasion de mettre en valeur le patrimoine corse et de permettre à l’île de bénéficier d’un boom économique très fort comme pour Lille en 2004 » confie Benjamin Saint-Huile, député de la 3e circonscription du Nord, membre du même groupe de travail que Michel Castellani à l’Assemblée. A quelques mètres, Caroline Fiat, députée France insoumise de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente de l'Assemblée nationale estime que la candidature de Bastia est « belle symboliquement, puisqu’elle montre qu’il n’y a pas qu’à Marseille ou à Paris où l’on retrouve de la culture ».



Présence plus étonnante parmi les convives, celle d’Éric Coquerel, président de la Commission des Finances de l'Assemblée et député de la Seine-Saint-Denis, ville également candidate au label de Capitale européenne de la culture 2028. S’il affirme « ne pas pouvoir soutenir la candidature de Bastia face à Saint-Denis », le député de France insoumise explique toutefois qu’il « sera quand même très content si la Corse gagne, car c’est une candidature atypique ».



Au début janvier, la ville de Bastia déposera sa candidature. On devrait savoir au début mars si elle est présélectionnée et le résultat définitif sera connu au début de l'année 2024.